Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Uzunlar, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
Uzunlar, " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Murat Şengül'ün "Hoş geldin", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğrafını oyladı.
Çevre ve yaşam kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", haber kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek", fotoğraflarını seçen Uzunlar, spor kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.
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