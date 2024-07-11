Süleymanpaşa Belediyesi, Yuvadan Düşen Leylek Yavrusunu Yerine Bıraktı

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Süleymanpaşa ilçesinde yuvadan düşen leylek yavrusu, belediye ekiplerince yerine bırakıldı.

Naip Mahallesi'nde leylek yavrusunun yuvadan düştüğünü fark eden vatandaşlar, Süleymanpaşa Belediyesinden destek istedi.

Bölgeye gelen ekipler, yavru leyleği vinç yardımıyla yuvasına bıraktı.?????

Vatandaşlar, desteklerinden ötürü ekiplere teşekkür etti.

Ergene'ye devlet hastanesi yapılacak

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Ergene ilçesine devlet hastanesi yapılacağını bildirdi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllardır planlanan devlet hastanesi yapılması çalışmalarının sonuna gelindiğini belirtti.

Hastane yapımıyla ilgili ihale sürecinin tamamlandığını aktaran Özcan,Ağustos ayında yer teslimi yapılarak inşaatın başlayacağını belirtti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş da 429 milyonluk yatırım ile yapılacak devlet hastanesinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Çorlu Belediye Futbol Kulübü oyuncu seçmesi yapacak

Çorlu Belediye Futbol Kulübü (ÇBFK), 2010 ve 2011 doğumlular için oyuncu seçmesi yapacak.

Kulüp, ilçede yaşayan çocuk ve gençleri spora teşvik etmek için yürüttükleri çalışmalar kapsamında "Haydi ÇBFK'da Geleceğine Adım At" kampanyası başlattı.

2010 doğumlular için 18 Temmuz, 2011 doğumlular için ise 19 Temmuz'da düzenlenecek olan seçmeler sonunda kadroya alınacak yetenekli futbolcular belirlenecek.

Seçmeler için başvurular, Çorlu Belediyesi Şehir Stadı'na yapılacak.