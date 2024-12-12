Sullivan: İsrail Suriye'de Kendini Koruyor - Son Dakika
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Sullivan: İsrail Suriye'de Kendini Koruyor

ABD'li yetkili Sullivan, İsrail'in Suriye saldırılarını savundu ve esir takası müzakerelerini değerlendirdi.

12.12.2024 20:46
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail ordusunun Suriye'ye düzenlediği saldırılarla "kendisini korumaya çalıştığını" ileri sürerek Tel Aviv'in saldırılarını savundu.

Sullivan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı görüşmenin ardından ABD Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Görevi boyunca 7 kez İsrail'i ziyaret ettiğini belirten Sullivan, " Orta Doğu'da güç dengesinin önemli ölçüde değiştiğini ve İsrail'in güçlendiğini, İran'ın ise zayıfladığını" iddia etti.

İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması ve Gazze'de ateşkes sağlanmasını istediklerini söyleyen Sullivan, "Bu işi tamamlama ve tüm rehinlerin (İsrailli esirler) eve getirilmesinin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Sullivan, Netanyahu'nun esir takası ve Gazze'de ateşkes için ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve gelmesini beklemediğini dile getirerek, "(Netanyahu) Anlaşmaya hazır." dedi.

Gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Sullivan, İsrail'in 7 Aralık'tan sonra Suriye'ye düzenlediği saldırıları savundu.

Sullivan, İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik bu saldırılarla "hem konvansiyonel hem de kitle imha silahları olmak üzere İsrail'i veya başka ülkeleri tehdit edebilecek mühimmatları etkisiz hale getirmeye çalıştığını" ileri sürdü.

İsrail'in işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepleri'ndeki tampon bölgeye girmesine de değinen Sullivan, bu işgalin geçici olmasını beklediklerini ve "Tel Aviv yönetiminin de bu niyette olduğunu" iddia etti.

Sullivan, İsrail'in ardından esir takası müzakerelerinde gelinen son durumu görüşmek için Katar ve Mısır'ı ziyaret edecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sullivan: İsrail Suriye'de Kendini Koruyor - Son Dakika

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