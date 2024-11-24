Sultan Sazlığı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncel

Kayseri'de dün Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.

Sazlığın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi sınırlarındaki bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Gece saatlerinde söndürülen yangının bulunduğu bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimizin 4 araç ve 11 personelle yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz tedbir amaçlı olarak sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir. Bu üzücü olay nedeniyle bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer durumların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kuşların göç yolu güzergahında bulunan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda dün akşam yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.