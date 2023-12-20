Sultanbeyli\'de Drift Yapan Sürücüye 27 Bin 668 TL Cezası Verildi

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SULTANBEYLİ'de trafikte drift yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücüye 27 bin 668 TL ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Olay, geçen Pazar günü Sultanbeyli'de meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkarak, sokak üzerinde drift yapan araç sürücüsünün C.S. olduğunu tespit ederek yakaladı. Sürücüye, 'Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi', maddesinden 20 bin 342 TL, 'Tescilli aracı plakasız kullanmak' maddesinden 6 bin 890 TL, 'Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' maddesinden 436 TL olmak üzere toplamda 27 bin 668 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca C.S. isimli araç sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücü hakkında 'Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem başlatıldı.