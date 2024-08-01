Sultanbeyli'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Pendik istikametine ilerleyen Turgut K'nın kullandığı 27 LA 815 plakalı otomobil ile Armağan D. idaresindeki tır çarpıştı.
Kazada otomobil içerisindeki 1 çocuk ile sürücü Turgut K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis otoyol üzerinde önlem alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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