Sultangazi Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Programıyla 300 Anneye Hediye Dağıttı

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Sultangazi Belediyesi, 0-12 ay aralığında bebeği olan annelere yönelik düzenlediği "Hoş Geldin Bebek" programında 300 anneye hediye dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen programa 0-12 ay aralığında bebeği olan 300 anne, çocuklarıyla birlikte katıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun bebeklerle yakından ilgilenirken, Anneler Günü dolayısıyla da annelere gül dağıttı.

Programda içerisinde bez, ıslak mendil, tırnak makası ve şampuan gibi bebek bakım malzemelerinin yer aldığı paketler annelere hediye edildi.

"Hoş Geldin Bebek" programıyla bugüne kadar 11 bin 500 kişiye ulaştıklarını söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, "Bugün de 300 bebeğimizi anneleriyle beraber Sultangazi'de misafir ediyoruz." dedi.

Eşi Tuba Dursun'un organizasyonu sürdürdüğünü belirten Abdurrahman Dursun, "Eşlerin bu sürece dahil olmasının önemli olduğunu her zaman ifade ediyoruz. İnşallah bundan sonra Sultangazi'de bebekler de anneler de çok mutlu yaşamaya devam edecekler." diye konuştu.