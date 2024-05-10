Sultangazi Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Programıyla 300 Anneye Hediye Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sultangazi Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Programıyla 300 Anneye Hediye Dağıttı

Sultangazi Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Programıyla 300 Anneye Hediye Dağıttı

Sultangazi Belediyesi, 0-12 ay aralığında bebeği olan annelere yönelik düzenlediği 'Hoş Geldin Bebek' programında 300 anneye hediye dağıttı. Programda annelere bebek bakım malzemeleri içeren paketler verilirken, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun da bebeklerle yakından ilgilendi. Bugüne kadar 11 bin 500 kişiye ulaşan program, annelerin mutluluğunu artırmayı hedefliyor.

10.05.2024 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi, 0-12 ay aralığında bebeği olan annelere yönelik düzenlediği "Hoş Geldin Bebek" programında 300 anneye hediye dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen programa 0-12 ay aralığında bebeği olan 300 anne, çocuklarıyla birlikte katıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun bebeklerle yakından ilgilenirken, Anneler Günü dolayısıyla da annelere gül dağıttı.

Programda içerisinde bez, ıslak mendil, tırnak makası ve şampuan gibi bebek bakım malzemelerinin yer aldığı paketler annelere hediye edildi.

"Hoş Geldin Bebek" programıyla bugüne kadar 11 bin 500 kişiye ulaştıklarını söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, "Bugün de 300 bebeğimizi anneleriyle beraber Sultangazi'de misafir ediyoruz." dedi.

Eşi Tuba Dursun'un organizasyonu sürdürdüğünü belirten Abdurrahman Dursun, "Eşlerin bu sürece dahil olmasının önemli olduğunu her zaman ifade ediyoruz. İnşallah bundan sonra Sultangazi'de bebekler de anneler de çok mutlu yaşamaya devam edecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Abdurrahman Dursun, Tuba Dursun, Sultangazi, Bebek, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Programıyla 300 Anneye Hediye Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
18:26 CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde kıyak atama Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde kıyak atama! Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:50 Geldiği gibi gidiyor Muçi, Beşiktaş’a servet kazandıracak Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak
18:14 3 dakikada milyon eurolar gitti Galatasaray dev gelirden oldu 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu
17:45 Karabük Üniversitesi’nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi Karabük Üniversitesi'nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 20:27:20. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Programıyla 300 Anneye Hediye Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement