Sultangazi\'de CHP\'nin Kiraladığı Reklam Bildoardlarına AKP Adayının Afişleri Asıldı

EDDA SÖNMEZ
Sultangazi'de CHP'nin parasını ödeyerek kiraladığı reklam bildoardlarına AKP Sultangazi adayı ile Murat Kurum'un afişleri asıldı.
CHP üyesi Av. Şeyda Keçeci, gönüllü olarak Sultangazi'deki çalışmalara destek verdiğini belirterek şu bilgileri verdi:
"Uğur Mumcu Mahallesi Onur Market arkasında yer alan 2 adet billboard, 1-3 Mart'ta CHP'nin kullanımına tahsis edilmiştir. Buna rağmen AKP adaylarının fotoğrafları, ödemesini yaptığımız ve her türlü resmi prosedürü tamamladığımız halde kullanmaktadır"
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Babacan, Lüleburgaz, Çorlu ve diğer ilçelerde vatandaşları selamladı, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve seçim ofisi açılışlarına katıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan aranan şahısların yakalanması için 'Dolandırıcılık' suçuna yönelik bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahla tehdit gibi farklı suçlardan aranan toplam 42 şüpheli yakalandı. Aranan şahıslar adalete teslim edilecek.
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