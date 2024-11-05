Sultangazi'de Çocuklara Trafik ve Deprem Eğitimi - Son Dakika
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Sultangazi'de Çocuklara Trafik ve Deprem Eğitimi

Sultangazi\'de Çocuklara Trafik ve Deprem Eğitimi

SULTANGAZİ Belediyesi, çocuklara küçük yaşta trafik ve deprem bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

05.11.2024 17:01
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SULTANGAZİ Belediyesi, çocuklara küçük yaşta trafik ve deprem bilinci kazandırmayı amaçlıyor. İlçedeki Deprem Eğitim Parkı'nda 4,5 ve 6. Sınıf öğrencilerine uygulamalı eğitimlerle deprem anında neler yapılması gerektiğini anlatan belediye 'Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı'nda ise trafik kurallarını öğretiyor.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması deprem konusundaki farkındalığın daha da artmasını gerektiriyor. Sultangazi Belediyesi de ilçedeki Deprem Eğitim Parkı'nda 4, 5 ve 6. Sınıf öğrencilerine uygulamalı eğitimlerle deprem anında neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Doğal afetler hakkında bilinçlendirmenin yanı sıra özellikle büyükşehirlerde hayati önem taşıyan trafik kavramı ve trafik kuralları, çocuklara eğlenceli bir eğitimle aşılanıyor. Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı'nda trafik polisleri, çocukları araçlara bindirerek trafik kurallarını öğretiyor.

'1 YILDA DEPREM VE TRAFİK PARKIMIZDA 45 BİN ÇOCUĞUMUZA EĞİTİM VERDİK'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi Belediyesi olarak şehrimizdeki Uygulamalı Deprem Parkı'nda afet anında neler yapılması gerek onları gösteriyoruz. Trafik Eğitim parkımızda ise çocuklarımızın trafik bilinci oluşturmalarına katkıda bulunuyoruz. Ağaç yaşken eğilir. Maalesef ülkemiz deprem kuşağında. Bu yüzden çocuklarımızı ne kadar çok bilinçlendirirsek o kadar iyi. 1 yılda Deprem ve Trafik Parkımızda 45 bin çocuğumuza eğitim verdik. Bu sayıyı her geçen gün daha da artıyoruz" diye konuştu.

SİMÜLASYONLU DEPREM EĞİTİMİ

İlçedeki okullarda okuyan öğrencilere 50'nci Yıl Mahallesi'nde yapılan 'Şehit Özay Gezgin Deprem Eğitim Parkı'nda çocuklara olası doğal afet ve deprem konusunda çeşitli eğitimler veriliyor. Park içerisinde yer alan özel simülatörle öğrencilerin olası bir deprem halinde ne yapmaları gerektiği konusunda bilgiler aktarılıyor. Eğitmenlerin verdiği bilgilerin ardından 7.4 büyüklüğündeki bir depreme göre ayarlanan simülatörde, sınıfta veya evde depreme yakalananların, yapması gerekenler uygulamalı olarak gösteriliyor.

UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİM PARKI

Habibler Mahallesi'nde yer alan Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı'nda ise çocuklara trafik kuralları, trafik polisleri tarafından öğretiliyor. Eğitim parkında yatay-düşey trafik işaretleri, sinyalizasyon sistemleri, bisiklet yolları, yaya geçitleri, hemzemin geçit, yaya kaldırımları, eğitim pisti, üst geçit ile eğitim laboratuvarı bulunuyor. Çocuklara akülü araçlar eşliğinde teorik ve uygulamalı trafikle ilgili bilgiler veriliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de Çocuklara Trafik ve Deprem Eğitimi - Son Dakika

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