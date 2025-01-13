Sultangazi cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sultangazi cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı

Sultangazi cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı

Sultangazi'de İmam Bozkurt'u silahla vurarak öldüren Ferhat İ. ve olayda ona yardımcı olan R.A. tutuklandı. Olayın, daha önce Ferhat İ.'ye yönelik bir intikam saldırısı olduğu belirlendi.

13.01.2025 12:29  Güncelleme: 13:03
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SULTANGAZİ'de İmam Bozkurt'u (30) silahla vurarak öldürdükten sonra Sakarya'da yakalanan şüpheli Ferhat İ. ile olay sırasında kaçmasına yardımcı olan suç ortağı R.A.(22) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.İmam Bozkurt'un daha önce Ferhat İ.'yi ayağından vurduğu, son saldırının bu saldırının intikamı için düzenlendiği belirlendi.

Olay Sultangazi, İsmetpaşa mahallesinde 9 Ocak Perşembe günü saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İmam Bozkurt, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Polis olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde saldırının Ferhat İ. adlı şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmişti. Poliste 10'u kasten yaralama olmak üzere toplam 20 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Ferhat İ.'nin Sakarya'ya kaçtığı tespit edilmiş, şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

'İNTİKAMI ALDIM'

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusunda olay sırasında, kaçmasına yardımcı olduğu tespit edilen R.A.'nın yakalanmasıyla gözaltı sayısı 2'ye yükselmişti. Polis yaptığı araştırmada 2023'te Diyarbakır'da yaşanan bir olayda İmam Bozkurt'un Ferhat İ.'yi ayaklarından vurduğu, son saldırının bu olayın intikam saldırısı olduğu belirlendi. Şüphelinin Ferhat İ.'nin İmam Bozkurt'u öldürmesinin ardından Diyarbakır'da bulunan akrabalarını arayarak 'İntikamı aldım' dediği belirlendi.Poliste işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sultangazi cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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