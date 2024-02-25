Sultangazi'de Silahla Vurulmuş Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Sultangazi'de Silahla Vurulmuş Erkek Cesedi Bulundu

Sultangazi\'de Silahla Vurulmuş Erkek Cesedi Bulundu

Sultangazi'de Eskihabibler Mahallesi'nde bir otomobilin içinde hareketsiz bir kişi fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olayın aydınlatılması için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

25.02.2024 19:03  Güncelleme: 19:05
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Sultangazi'de, otomobilin içinde silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Eskihabibler Mahallesi Lalezar Sokak'taki bir otomobilin içinde hareketsiz kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki kişinin erkek olduğu, başından silahla vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Silahla Vurulmuş Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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