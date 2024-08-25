Sultangazi'de Taş Ocağı Protestosunda Arbede: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Sultangazi'de Taş Ocağı Protestosunda Arbede: 5 Gözaltı

Sultangazi\'de Taş Ocağı Protestosunda Arbede: 5 Gözaltı

Sultangazi'de bulunan Cebeci Taş Ocağı'nın kapatılmasını isteyen vatandaşlara polis müdahale etti. Basın açıklamasının ardından köylüler madene doğru yürüyüşe geçti. Polis ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı ve 5 kişi gözaltına alındı.

25.08.2024 20:00
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(İSTANBUL) - Sultangazi sakinlerinin sağlığını tehdit eden Cebeci Taş Ocağı'nın kapatılmasını isteyenlere polis müdahale etti. "Tozdan ölmek istemiyoruz" diyerek madene doğru yürüyüşe geçen vatandaşlara polis engel oldu. Kuzey Ormanları Sözcüsü avukat Esmanur Çağlak, 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Cebeci Mahellesi'nde bölge sakinlerinin sağlıklarının yanısıra konutlarını tehdit eden taş ocağına karşı basın açıklaması yapıldı. Bölge sakinleri " İstanbul'un nefesini kesen, Kuzey Ormanları'nı ve su havzalarımızı tahrip eden taş ocaklarına karşıyız. Şirketler servet yığsın diye çocuklarımızın astım KOAH olmasını istemiyoruz. Dinamit patlattıkları yerde Kuzey Marmara Otoyolu Tüneli var. Her patlamada evlerimiz ve o tünel sarsılıyor" dedi.

"İstanbul'un son suyunu, nefesini savunuyoruz"

Kuzey Ormanları Sözcüsü avukat Esmanur Çağlak da "Cebeci Köyümüzü uzun yıllardır ağır tahrip eden taş ocaklarının kapatılmasını istiyoruz. Alibey Barajı'nın 50 metre yakınına yaklaşan bu taş ocakları su kaynaklarımızdan birini daha yok ediyor. Etmesin. Sesimiz olun komşular, daha güçlü savunalım. İstanbul'un son suyunu, nefesini savunuyoruz. Yaşamımızı betona boğmak için Kuzey Ormanları'nı cehennem çukuruna çevirenlere boyun eğmeyeceğiz. Rant için halkın sağlığına kast edenlerin peşini bırakmayacağız" dedi.

Halk yürüyüşe geçti, arbede yaşandı, 5 kişi gözaltına alındı

Basın açıklamasının ardından köylüler madene doğru yürüyüşe geçti. "Tozdan ölmek istemiyoruz" diye slogan atan semt sakinleri taş ocağı için çalışan hafriyat kamyonlarının önünü kesmeye çalıştı. Polis bu aşamada vatandaşlara müdahale ederken, arbede yaşandı, bazı kişiler gözaltına alındı. Avukat Esmanur Çağlak, gözaltı sayısını 5 olarak açıkladı.

Kaynak: ANKA

Sultangazi, Çevre, Gözaltı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Taş Ocağı Protestosunda Arbede: 5 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Taş Ocağı Protestosunda Arbede: 5 Gözaltı - Son Dakika
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