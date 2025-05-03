Sultangazi'de hafif ticari araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mahmutbey Yolu Sultançiftliği mevkisi Edirnekapı istikametinde ilerleyen 34 HY 2979 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 CCK 457 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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