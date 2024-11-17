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(ANKARA)- Arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti.

Türk arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti. Çığ'ın vefatı Kaynak Yayınları'ndan yapılan bir açıklamayla duyuruldu. Kaynak yayınları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan taziye mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çığ'ın vefatından dolayı sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. İmamoğlu, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizin kıymetli bilim insanlarından, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın vefat haberini aldık. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, bilim dünyasına, öğrencilerine başsağlığı dilerim."