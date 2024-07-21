Suna Pekuysal'ın Vefatının 16. Yılında Anma

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Rol aldığı 250'den fazla oyun ve 100'e yakın filmle hatırlanan sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Suna Pekuysal vefatının 16. yılında anılıyor.

İstanbul'da 24 Ekim 1933'te "Suna Belener" ismiyle dünyaya gelen sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Bale Bölümünde öğrenim görürken, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun çocuk bölümünde "Artist Aranıyor" adlı oyunda ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Cahide Sonku, Bedia Muvahhit, Vasfi Rıza Zobu, Hazım Körmükçü, Talat Artemel, Reşit Gürzap, Mahmut Moralı ve Şevkiye Mav'ın öğrencisi olan Pekuysal, daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları dram bölümü kadrosuna geçti ve "Vahşi Kız" oyununda "hizmetçi kız" rolünü oynadı.

Pekuysal, 1954'te Elmer Rice'ın "Sokakta", 1956'da Henrik Ibsen'in "Peer Gynt", 1959'da Noel Coward'ın "Ne Umurum", 1961'de Flers-Caillavet'nin "Yufka Yüreklinin Biri", 1964'te Hidayet Sayın'ın "Topuzlu", 1965'te Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesi", 1968'de Shakespeare'in "Romeo ile Juliet" ve 1976'da "Kısasa Kısas" oyunlarında rol aldı.

Radyo tiyatrosunda seslendirmeler yaptı

Oyunculuğun yanında Arkası Yarın adlı radyo tiyatrosunda seslendirmeler de yapan usta sanatçı, radyo temsillerine duyduğu özlemi, "Bak şunun altını çizerek söylüyorum, radyodaki o temsiller vardı ya bir ömürdü onlar benim için. Bugün çağırsalar, 'Haydi gel Suna Pekuysal.' deseler, koşarım yine. Koşmak ne kelime, uçarım, uçarım." sözleriyle dile getirmişti.

Suna Pekuysal, Türkan Şoray'ın rol aldığı, 1961 yapımı "Güzeller Resmi Geçidi" filmine seslendirme sanatçısı olarak katkıda bulundu.

Oyuncu Ergun Köknar ile 1964'te evlenen Pekuysal, 1970-1973 yılları arasında eşiyle kurduğu Üsküdar Oyuncuları Topluluğunun oyunlarında rol aldı.

Fakir Baykurt'un uyarlaması "Tırpan"daki rolüyle 1980 Avni Dilligil ve Ulvi Uraz ödüllerine değer görüldü.

Zihni Göktay ile aynı sahneyi paylaştı

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 1984'te sahnelenen ve Haldun Dormen'in sahneye koyduğu "Lüküs Hayat" operetinde uzun yıllar Zihni Göktay ile aynı sahneyi paylaşan sanatçı, bu rolüyle 1986 Sanat Kurumu ve 1987 İsmail Dümbüllü ödüllerini kazandı.

Sanatçı ayrıca, 1998 Afife Tiyatro Ödülleri- Nisa Serezli Aşkıner "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", 2000 "Belkıs Dilligil Onur Ödülü", 2001 38. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ve 2003 "Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü"ne değer görüldü.

Pekuysal, Emekli olduktan sonra Şehir Tiyatroları'nda Joseph Kesselring'in yazdığı ve Çetin İpekkaya'nın yönettiği "Ahududu" adlı oyunda konuk sanatçı olarak rol aldı.

"Yeter Anne", "Kadın Savcısı" ve "Ekmek Teknesi" adlı dizilerde de izleyici karşısına çıkan Pekuysal, sanat hayatı boyunca 250'den fazla oyunda ve 100'e yakın sinema filminde başrol ve yan rollerde oynadı.

İstanbul'da 22 Temmuz 2008'de vefat eden Pekuysal'ın rol aldığı filmlerden bazıları şöyle:

"Can Yoldaşı (1952), Halıcı Kız (1953), Yaprak Dökümü (1958), Bir Bahar Akşamı (1961), Otobüs Yolcuları (1961), Zavallı Necdet (1961), Cilali İbo Zoraki Baba (1961), Minnoş (1961), Hayat Bazen Tatlıdır (1962), Küçük Hanımın Kısmeti (1962), Küçük Hanım Avrupa'da (1962), Küçük Hanımın Şoförü (1962), Aşk Güzeldir (1962), Neşemizi Bulalım (1962), Yedi Kocalı Hürmüz (1963), Kiralık Koca (1963), Şoförler Kralı (1964), Yalancının Mumu (1965), Çalıkuşu (1966), Trafik Belma (1967), Kadın Değil, Baş Belası (1968), Kanlı Nigar (1968), Ayşecik-Yuvanın Bekçileri (1969), Küçük Hanımın Şoförü (1970), Keloğlan Aramızda (1971), Hayat Sevince Güzel (1971), Keloğlan (1971), Keloğlan ve Can Kız (1972), Ben Bir Garip Keloğlanım (1976), İnşaat (2003), Hırsız Var (2005)"