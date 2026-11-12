Sunat, okul güvenliğinde eğitimli personel sayısını TBMM\'de gündeme getirdi

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde okul güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili ödeneğe işaret ederek, "2027 bütçesinde kaç eğitimli güvenlik personeli için ne kadar ödenek ayırdınız? Güvenlik yalnızca kapıya görevli koymak değildir. Erken uyarı, psikolojik destek, aile iş birliği ve etkili müdahale gerekir" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin öğrencilerin hayatında neyi değiştireceğini sorarak, "Öğrencilerin yüzde 34,3'ü maddi yoksunluk çekiyor. Her üç-dört çocuktan biri okula aç gidiyor. Kir ve mikrop içindeki okullar veliler tarafından nöbetleşe temizleniyor, öğretmenler paspas yapıyor. Neden okul yöneticilerini para bulmaya, öğretmenleri açıkları kapatmaya, velileri ise ödeme yapmaya zorluyorsunuz? Türkiye Yüzyılı vizyonunuz bu mu? Beslenmeyi hayırseverlere, temizliği velinin topladığı paraya bırakarak fırsat eşitliği kuramazsınız" diye konuştu.

Sunat, öğrencilerin yüzde 53'ünün okula düzenli devam etmediğini veya devamsızlık yaptığını, okullaşma oranlarının 2012 seviyesinin gerisinde kaldığını ve 600 bini aşkın çocuğun kayıtsız olduğunun ifade edildiğini belirtti. Kayıtsız, devamsız, örgün eğitimden ayrılmış ve açık öğretime geçmiş öğrencilerin sayılarının ayrı ayrı açıklanmasını isteyen Sunat, yoksulluk, çalışma zorunluluğu, ulaşım sorunları ve aile içi sorumlulukların çocukların eğitimden uzaklaşmasına neden olabileceğine işaret etti. Sunat, "Okul öncesi okullaşma oranı neden geriye gidiyor" dedi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde okullarda ortak sınav yapılmasına ilişkin de konuşan Sunat, "Tepkiler üzerine 'Ertesi güne koysaydık sınava çalışmak için törene gelmeyeceklerdi, geldikleri güne sınav koyduk, ne güzel gelmiş olacaklar' dediniz. Geçen yıl anmanın tatile denk gelmesini takvimle açıklayıp art niyet olmadığını ifade ettiniz, biz de inandık. Atatürk'ü anma bilincini ve çocukların sevgisini sınavla yoklama taktiğine indirgemek pedagojiden ve devlet adamlığı ciddiyetinden uzaklaşmaktır" ifadelerini kullandı.

Sunat, PISA sonuçlarının öğrenci ve öğretmenlerin başarısını ortaya koyduğunu ancak Türkiye'nin puan artışı ile OECD ortalamalarındaki gerilemenin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. PISA'ya katılan öğrencilerin özel olarak hazırlandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama isteyen Sunat, uygulamaların hangi okullarda ve hangi koşullarda gerçekleştirildiğinin açıklanmasını talep etti.

PISA sonuçlarında gelir grupları arasındaki başarı farklarına da dikkati çeken Sunat, en üst ve en alt yüzde 25'lik; gelir grupları arasında matematikte 96, okumada 73, fende ise 81 puanlık fark bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin okul türlerine göre başarı farklılıklarının yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığını savunan Sunat, devlet okulları arasındaki başarı farkının giderek açıldığını ve özel okul sayısının üç kat arttığını söyledi.

"YER DEĞİŞTİREMEYEN ÖĞRETMENLERİN MAĞDURİYETİNİ NE ZAMAN ÇÖZECEKSİNİZ?"

Sunat, "Eğitim fakülteleri her yıl 40-50 bine yakın mezun veriyor. Bu dönem akademiye ne kadar öğrenci alacaksınız?, Öğretmenin emeğini koruyamayan bir yönetim, öğrenciye adaleti nasıl öğretecek? Aile birliği mazereti kabul edildiği halde yer değiştiremeyen öğretmenlerin mağduriyetini ne zaman çözeceksiniz?" sorularını yöneltti.

Okul saldırıları ve güvenlik sorunlarına da değinen Sunat, "Asgari güvenlik standartlarını belirlediniz mi Sayın Bakanım? Bugün kaç okul bu standartları karşılamıyor? Eksiklikleri hangi tarihe kadar gidereceksiniz? 2027 bütçesinde kaç eğitimli güvenlik personeli için ne kadar ödenek ayırdınız? Bu personel hangi statüde çalışacak? Uzman erbaşlar ve çavuşlar sizden haber bekliyor. Bahçe görevlisinin güvenlik personeli olmadığını siz de söylüyorsunuz. O halde görev, yetki ve eğitim bakımından güvenliği bugün kim sağlıyor? Kamera, turnike ve acil durum sistemlerinin maliyetini Bakanlık mı karşılayacak, yine okul yönetimleriyle veliler mi? Güvenlik yalnızca kapıya görevli koymak değildir. Erken uyarı, psikolojik destek, aile iş birliği ve etkili müdahale gerekir" diye konuştu.