SunExpress\'ten İstihdam Garantili Uçak Bakım Eğitimi

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TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, havacılık sektörüne nitelikli uçak bakım teknisyenleri kazandırmak amacıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi ile istihdam garantili uçak bakım teknisyeni kariyer geliştirme ve destekleme programını hayata geçirdi. Program, öğrencilerin yetkinliklerini geliştirilerek onları sektöre hazırlamayı ve kariyer yolculuklarını desteklemeyi hedefliyor.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress ile dünyada uluslararası havalimanı bulunan tek üniversite olma unvanını elinde tutan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), istihdam garantili ortak projede bir araya geldi. Havacılık sektörüne nitelikli uçak bakım teknisyenleri kazandırmak amacıyla hazırlanan programının tanıtım ve açılışı ESTÜ Konferans salonunda yapıldı. Programda ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu'nun yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

REKTÖR ÖZCAN: İŞ BİRLİĞİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, gelecek 5 yılda, dünyada yıllık ortalama yüzde 7 oranında sektörün büyümesi beklendiğini söyledi. Bu şekilde büyüyecek havayolu yolcu talebi, hava taşımacılığı sektörünün de her alanda nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacını önemli ölçüde arttıracağını kaydeden Prof. Dr. Özcan, "Sektörün yakın gelecekte ihtiyaç duyduğu nitelikli uçak bakım teknisyenlerini yetiştirmek için bugünden harekete geçmemiz kritik öneme sahiptir. Bahsi geçen insan kaynağı ihtiyacının yetiştirilmesi açısından üniversitemiz gibi eğitim kuruluşlarının yanı sıra bu hassas konuda yüksek farkındalığa sahip olan SunExpress gibi sektörel oyuncularında yenilikçi eğitim işbirliklerinin içerisinde yer alması ülkemiz hava taşımacılığı endüstrisinin gelecekte başarıya yakalama sürecinde anahtardır. Bu işbirliğimiz sayesinde uçak gövde-motor ve bakımı ile havacılık elektrik ve elektroniği programındaki öğrencilerimiz havacılık sektörünün kapılarını daha erken aralayacak ve kariyer hedeflerini daha doğru belirleyerek yetkinliklerini, sektörel beklentileri en iyi karşılayacak biçimde geliştirme fırsatı yakalayacaklardır" şeklinde konuştu.

'GENÇLERİN KARİYER YOLCUĞUNU DESTEKLİYORUZ'

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu de eğitim ve istihdam programıyla yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek bir yapı oluşturduklarını söyledi. Girişimin, gençlerin kariyerlerini desteklerken, SunExpress ailesinin de yetenek havuzunu zenginleştireceğini, sektöre nitelikli iş gücü kazandıracağını ifade eden Eminoğlu, "Programın genç arkadaşlarımızın kariyer yolculuklarında onlara rehberlik edeceğini ve havacılık sektörüne büyük değer katacağına inanıyorum. Havacılık sektörü yüksek emniyet standartlarını karşılamak ve sürekli gelişen teknolojileri etkin şekilde kullanmak için nitelikli iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca operasyonların sorunsuz ve verimli bir şekilde yönetilmesi için kritik pozisyonlarda uzmanlaşmış yeteneklerin varlığı hayati önem taşıyor. Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamak sektörümüzün yalnız bugünü için değil geleceği içinde çok önemli. Program ile sadece bu ihtiyaca cevap vermekle kalmıyor, aynı zamanda gençlerimizin yeteneklerini en iyi şekilde geliştirebilecekleri ortam sunmayı hedefliyoruz" dedi.

'2035 YILINDA 166 UÇAKLIK BİR FİLO HEDEFİZ VAR'

Üniversitenin uçak bakım, uçak gövde-motor bakımı ile havacılık elektrik ve elektroniği programlarının 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri SunExpress'in özel olarak tasarladığı staj programlarında yer alacağını anlatan Eminoğlu şunları söyledi:

"Bu öğrencilerimiz SunExpress ile kısmi süreli çalışan olarak görev alacak ve tüm SunExpress çalışanlarıyla aynı hak ve avantajlara sahip olacaklar. Mezuniyet sonrasında başarılı olan öğrencilerimiz ise SunExpress ailesinde doğrudan katılma ve tam zamanlı çalışma fırsatı bulacaklardır. Ayrıca hem yurtiçinde hem de yurtdışında sunduğumuz mesleki gelişim eğitimlerine de katılabilecekler. Bu girişimimizle sadece bugünü değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek bir yapı oluşturuyoruz. SunExpress olarak büyümeye devam ediyor ve 2035 yılında 166 uçaklık bir filoya erişmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda her alanda teknikte, kokpitte, kabinde nitelikli çalışanı SunExpress ailesine katmayı sürdüreceğiz. Programımız gençlerin kariyer yolculuklarını desteklerken, yetenek havuzumuzu da zenginleştirecek ve sektöre nitelikli iş gücü kazandıracaktır"

Konuşmaların ardından SunExpress bakım departmanından Bakım Grup Müdürü Tekin Tiftik, Bakım Eğitim ve Sınav Müdürü Ömer Paksoy ile İnsan Kaynakları Takım Lideri Emir Aksoy öğrencilere uçak bakım teknisyeni kariyer geliştirme ve destekleme programını tanıtırken, onların sorularını yanıtladı.

İSTİHDAM GARANTİLİ PROGRAM

Program kapsamında, Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı ile Havacılık Elektrik ve Elektroniği Programları üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, SunExpress'te kısmi süreli çalışan olarak görev alacak ve tüm SunExpress çalışanlarıyla aynı hak ve avantajlara sahip olacak. Mezuniyetin ardından başarılı olanlar ise SunExpress tarafından tam zamanlı olarak istihdam edilecek. Ayrıca adaylar hem yurt içinde hem de yurt dışında düzenlenen mesleki gelişim eğitimlerine katılabilecekler.