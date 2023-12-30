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Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma - Son Dakika
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Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma

Riyad'da oynanacak Süper Kupa finalinin yaşanan kriz sonrası iptal edilmesinin ardından yapılan provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.12.2023 - 12:49,  Güncelleme: 13:29
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Riyad'da oynanacak Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından yapılan bazı paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı.

TAKIMLAR MAÇA ÇIKMAMA KARARI ALDI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa finali, iki takımın oyuncularının maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iptal edildi. Maça çıkmama kararı alan Fenerbahçe ve Galatasaray yurda döndü. Dünya gündemine oturan kriz, sosyal medyayı da salladı.

Süper Kupa finalinin ardından yapılan provokasyon içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı
Al Awwal Park'taki maç öncesi, stadyumdaki görevliler her iki takım kafilesinin stada gelmesini bekledi

SUÇ TEŞKİL EDEN PAYLAŞIMLARDA BULUNANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Süper Kupa finalinin ardından yapılan provokasyon içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı

BÜYÜKEKŞİ İLE İLGİLİ İSTİFA HABERLERİNE YALANLAMA

Öte yandan; yaşanan kriz sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiğine ilişkin haberler hızla yayıldı. TFF yetkilileri, Büyükekşi'yle ilgili istifa iddialarını yalanladı. Riyad'daki otelde rahatsızlanan Büyükekşi'nin sağlık durumunun da gayet iyi olduğu açıklandı.

Süper Kupa finalinin ardından yapılan provokasyon içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı
Taraftarlar yurda dönen Galatasaray ve Fenerbahçe kafilelerini karşıladı
Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
YORUMLAR (6)
  • Necati Kaya: Bunun provakasyon yapacak nesi varki. Bu ülkede yerli milli olmak gerekmezmi.Ataturke sahip çikmak suçmu.Daha neler göreceğiz. Yanıtla 147 40
  • Serkan Basar: haydaaaaa ne provakosyonu valla ben anlamış değilim ?? Yanıtla 68 27
  • Serkan Basar: doğru bir karar atamıza saygısızlık edenler tespit edilsin Yanıtla 68 20
  • Gafur Kul: Disney de Atatürk karşıtlığı için sanatçı müsfettesinin neden sesi çıkmadı, takımlar giyeceği baskılı tişörtler neden daha önce bildirilmedi ve zurnanın zırt dediği yerde ortaya çıktı, herşeyin uyulması gereken bir kural kaidesi vardır. Amacın başka olduğunu anlayın artık... Yanıtla 13 28
  • Ahmet yilmaz: SIYASAL ISLAM YÜCE TÜRK MÎLLETÎ ÎÇÎN ZULÜMDÜR Yanıtla 9 2
  • Mevlut Emre: Ataturke sahip çıkmak suç deyil farklı brovakasyonlardan bahsediyor 0 0

Yılmaz Tunç, Cumhuriyet, Süper Kupa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma - Son Dakika
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