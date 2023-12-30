Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma

Riyad'da oynanacak Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından yapılan bazı paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa finali, iki takımın oyuncularının maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iptal edildi. Maça çıkmama kararı alan Fenerbahçe ve Galatasaray yurda döndü. Dünya gündemine oturan kriz, sosyal medyayı da salladı.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan; yaşanan kriz sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiğine ilişkin haberler hızla yayıldı. TFF yetkilileri, Büyükekşi'yle ilgili istifa iddialarını yalanladı. Riyad'daki otelde rahatsızlanan Büyükekşi'nin sağlık durumunun da gayet iyi olduğu açıklandı.
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