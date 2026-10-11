Süphan Dağı'nın 4 bin 58 metre rakımlı zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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Süphan Dağı'nın 4 bin 58 metre rakımlı zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü

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Süphan Dağı\'nın 4 bin 58 metre rakımlı zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü
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Türkiye'nin üçüncü en yüksek zirvesi olan 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın hissedilir derecede düşmesiyle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Ağrı, Bitlis ve Muş sınırındaki zirveyi beyaz örtüyle kapladı.

Türkiye'nin üçüncü en yüksek zirvesi olan 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Ağrı, Bitlis ve Muş sınırında yer alan 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: AA
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