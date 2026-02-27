Şüpheli Ölüm ve İntihar Girişimi Eskişehir\'de

Eskişehir'de 7'nci kattan atlayarak yaralanan Mehmet Karabulut'un evine giren polis, eşi Sevim Özdemir'i ölü buldu; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

2. KATIN TENTESİ HAYATINI KURTARDI

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde Mehmet Karabulut, evinin 7'nci katın penceresinden atlayarak 2'nci kattaki tenteye ardından bahçeye düşerek dizinden yaralandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

EŞİ EVDE HAREKETSİZ BULUNDU

Mehmet Karabulut'un düştüğü yeri görebilmek için atladığı eve giren polis ekipleri, Karabulut'un eşi Sevim Özdemir'i hareketsiz yatarken buldu. İncelemede; Sevim Özdemir'in birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Karabulut ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevim Özdemir'in şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, cansız bedeni Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Özdemir'in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.