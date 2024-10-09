Sur Kültür Yolu Festivali'nde Rezervasyonlar Yüzde 90! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sur Kültür Yolu Festivali'nde Rezervasyonlar Yüzde 90!

Sur Kültür Yolu Festivali\'nde Rezervasyonlar Yüzde 90!

Diyarbakır'da düzenlenecek 3. Sur Kültür Yolu Festivali'ne rezervasyon doluluğu yüzde 90'a ulaştı.

09.10.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 14'üncü durağı olan ve 12 -20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 3'üncü Sur Kültür Yolu Festivali öncesi, otellerin rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, Geçen yıl 1 milyona yakın misafir ağırladık. Bu yıl da 2 milyon misafir ağırlayacağımızı düşünüyoruz dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 16 ayrı ilde toplam 8 ay boyunca gerçekleştirilen, bu özelliği ile dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından Sur Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncüsü, 12 Ekim'de başlayacak. Mezopotamya'nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi olan Diyarbakır'da 8 gün sürecek festivalde, 45 noktada ve 300'ün üzerinde etkinlik yapılacak.

'DOLU DOLU GEÇECEĞİNE İNANIYORUZ'

Diyarbakır'da festival hazırlıklarının sürdüğünü belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, otellerin rezervasyon doluluk oranının yüzde 90'ı bulduğunu belirterek, Diyarbakır'ımızda Sur Kültür Yolu Festivali, 3'üncü kez kutlanacak. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlığımız riyasetinde çalışmalar şu an ilimizde devam etmektedir. İnşallah ilimizde güzel bir festival yaşatacağız. 45 noktada ve 300'ün üzerinde etkinliğimiz olacak. Bu noktada dolu dolu geçeceğine inanıyoruz. Bakanlıkla birlikte ekiplerimizin çalışması sürüyor. Cumartesi günü de inşallah güzel bir etkinliğimiz olacak. Bizim 112 otelimiz var ve yüzde 90 rezervasyon doluluk oranı var. Geçen yıl yüzde 80- 85 iken bu yıl yüzde 90 oranında seyrediyoruz. Yoğun bir talep var. Alternatif olarak bizim burada birçok kamu misafirhanemiz var. Kamu misafirhanelerimizin tamamı da misafirleri ağırlamak için hazır vaziyettedir. Bizim bu konuda endişemiz yok. Bugün itibarıyla bize fahiş fiyatlarla ilgili bir başvuru veya şikayet de olmadı. Arkadaşlarımız buna riayet ediyor. Olması durumunda da ilgili kişilerle gereğini yapacağız. Geçen yıl 1 milyona yakın misafir ağırladık. Bu yıl da 2 milyon misafir ağırlayacağımızı düşünüyoruz. 12-20 Ekim tarihleri arasında herkesi kadim Diyarbakır şehrimizde düzenlenecek olan festivalimize davet ediyoruz dedi.

'SANATÇILARI HEYECANLA BEKLİYORUZ'

Diyarbakır Müzesi'ni gezen 8'inci sınıf öğrencisi Sinan Dağ (16) da Şehrimizde bu tür aktivitelerin olması bizim için iyi. Geçen yıl konserler iptal edilmişti, o yüzden üzgündük. Heyecanlıyız. Festivale gelecek olan sanatçıları heyecanla bekliyoruz ve hepsini takip edeceğiz diye konuştu.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK,Seyfettin EKEN DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Etkinlikler, Diyarbakır, Festival, Misafir, Turizm, Kültür, Güncel, Sur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sur Kültür Yolu Festivali'nde Rezervasyonlar Yüzde 90! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
12:16 Bakan Uraloğlu: Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
00:48 İsrail’in Şam’ı vurmasının ardından İran’dan dikkat çeken açıklama İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama
00:15 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı
23:51 Cem Garipoğlu’nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın
23:30 Uraz Kaygılaroğlu’nun poz verdiği serginin sahibi konuştu Uraz Kaygılaroğlu'nun poz verdiği serginin sahibi konuştu
23:07 TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira’yı göreve getirdi TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira'yı göreve getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 13:20:08. #1.13#
SON DAKİKA: Sur Kültür Yolu Festivali'nde Rezervasyonlar Yüzde 90! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.