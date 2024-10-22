Süreyya Paşa Çarşısı Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Süreyya Paşa Çarşısı Protokolü İmzalandı

Süreyya Paşa Çarşısı Protokolü İmzalandı

İBB ve Maltepe Belediyesi, Süreyya Paşa Çarşısı'nın yönetimi için protokol imzaladı.

22.10.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Boğaziçi Yönetim AŞ ile Maltepe Belediyesi arasında Süreyyapaşa Çarşısı'nın yeniden düzenlenmesine yönelik protokol için imza töreni düzenlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'deki Süreyyapaşa Çarşısı'nda yapılan törende, "İstanbul'un muhafızı" kavramını önemsediğini söyledi.

Muhafızlığın, kelime anlamı itibarıyla sıradan bir yere oturabileceğini ama kültürde, tarihte hatta inançta başka bir boyutu olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, "Hiç kimseyi birbirinden ayırmadan, her insanımızın hayatında değer verdiği her şeyi, geleneklerini, göreneklerini, yaşam biçimini korumak, kollamak ve hatta gelişmesine katkı sunmak vazgeçilmez prensibimiz ve görevimizdir." diye konuştu.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in bu duygularla Süreyyapaşa Çarşısı'nı kamuya kazandırmak amacıyla mücadele verdiğini dile getiren İmamoğlu, "Burayı, tümüyle kamunun işletmesi haline getirme konusundaki gayretini yürekten alkışlıyorum. Ona yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Maltepe Belediye Başkanı Köymen ve Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Merve Öztopaloğlu Küçükel protokol için imza attı.

Protokol uyarınca, mülkiyeti Süreyya Paşa Vakfı ile Maltepe Belediyesine ait olan çarşının yönetimi, Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından üstlenilecek. 10 bin metrekare alanda kurulu bulunan çarşıya, gençlik ofisi ve kütüphane başta olmak üzere farklı sosyal ve kültürel donatılar kazandırılacak.

İmamoğlu, Muhtarlar Günü programına katıldı

İmamoğlu, imza töreninin ardından Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen Muhtarlar Günü programına katıldı.

Buradaki konuşmasında, muhtarları İstanbul'a hizmet yolunda çok önemli bir yoldaş olarak gördüklerini dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yoldaşlık, kent hukuku içinde bir yoldaşlıktır. Elbette siyasi değildir. Seçilen her muhtarımız, bizim için çok kıymetlidir. Biz, yaptığımız hizmetleri onlarla paylaşıyoruz. Yaptığımız her saha ortamında, onları yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz."

İmamoğlu, "Demokrasinin güçlendiği ve başladığı nokta olarak muhtarlarımızın varlığı değerli. Dünyada nadir bir örnek. Bu örneği korumamız, geliştirmemiz, güncellememiz gerekiyor. Güncellediğimiz zaman, bir yasayla toparlandığı zaman, çok daha değerli bir yere evrilecek." dedi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, istanbul, Politika, Maltepe, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süreyya Paşa Çarşısı Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 03:41:49. #1.13#
SON DAKİKA: Süreyya Paşa Çarşısı Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.