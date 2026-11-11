Sürgünün 82. yılında Ahıska Türklerini anlatan sergi Ankara'da ziyarete açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sürgünün 82. yılında Ahıska Türklerini anlatan sergi Ankara'da ziyarete açılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Dışişleri Bakanlığı katkıları ve DATÜB koordinasyonuyla hazırlanan sergi, Ahıska Türklerinin sürgününün 82. yılında 14 Kasım'da Ankara'da açılacak. Eski Tren Garı'nda 28 Kasım'a kadar açık kalması beklenen serginin ilerleyen dönemde Strazburg ve Brüksel'de de açılması planlanıyor.

Ahıska Türklerinin maruz kaldığı haksız sürgünü, tarihi adaletsizliği ve Ahıska Türklerinin haklı davasını daha geniş çevrelere duyurmayı amaçlayan "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisi, 14 Kasım'da Ankara'da açılacak.

Dünya Ahıska Türkleri Birliğinden (DATÜB) yapılan yazılı açıklamaya göre, "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisi, Dışişleri Bakanlığı katkıları, DATÜB koordinasyonu ve Beste Gürsu'nun küratörlüğünde hazırlandı.

Sergi, Ahıska Türklerinin maruz kaldığı haksız sürgünün, tarihi adaletsizliğin ve Ahıska Türklerinin haklı davasının daha geniş çevrelere duyurulabilmesi ve bu konuda ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılabilmesini amaçlıyor.

Yapay zeka ve dijital sanatlardan da istifadeyle interaktif şekilde kurgulanan sergi, ziyaretçilerin farklı duyularına hitap edecek şekilde modern bakış açısıyla tasarlandı.

Ahıska'nın coğrafi konumu ve tarihi, Ahıska Türklerinin hayatı ve kültürü, Ahıska Türklerinin sürgünü ve sürgün sonrasındaki durumu ile mevcut durumunu yansıtan farklı bölümlerden oluşan sergi için toplanan ve üretilen malzemelerin, ilerleyen dönemde Türkiye'de açılabilecek bir müzede sergilenmesi planlanıyor.

Serginin ilki 12-27 Haziran'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde, ikincisi 21-28 Ağustos'ta Bakü Milli Tarih Müzesi'nde gerçekleştirildi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İstanbul'daki serginin açılışına iştirak etti.

Ankara'daki serginin de Ahıska Türklerinin uğradıkları sürgünün 82. yılında 14 Kasım'da ziyaretçilere açılması öngörülüyor. Serginin Ankara Eski Tren Garı'nda 28 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olması bekleniyor.

Ayrıca serginin ilerleyen dönemde, Strazburg ve Brüksel'de de açılması planlanıyor, bu konuda hazırlıklar devam ediyor.

Ahıska Türkleri

Sovyetler Birliği yönetimi, yaklaşık 100 bin Ahıska Türkünü 14 Kasım 1944'te, Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde asırlarca yaşadıkları ana vatanlarından kopararak ağır şartlar altında Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün etti.

Sürgün sırasında binlerce Ahıska Türkü yaşamını yitirdi, hayatta kalanlar ise tüm zorluklara rağmen kimliklerini, dillerini, kültürlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı başardı.

Ahıska Türkleri, sürgünden bu yana ana vatanları Ahıska'ya dönme hakkı elde edemedi.

Bugün dünyanın farklı coğrafyalarına dağılmış halde bulunan yaklaşık 750 bin Ahıska Türkünün yaşadığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığıİnsan HaklarıDış PolitikaSivil ToplumKültür SanatStrazburgBrükselAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
İstanbul’un köklü şirketi zorda 3 ay süre verildi İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“ Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
16:02
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba
Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
15:52
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın
Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 17:27:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Sürgünün 82. yılında Ahıska Türklerini anlatan sergi Ankara'da ziyarete açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android