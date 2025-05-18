Suriye'de Adalet ve Kayıp Komisyonları Kuruluyor

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanlığı, eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad yönetimi döneminde işlenen suçları araştırmak, mağdurlara tazminat ödemek ve nerede olduğu bilinmeyen binlerce kişiyi bulmakla görevli Adalet ve Kayıp Kişiler Komisyonlarının kurulacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları gruplarına göre, Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaş, çoğu sivil yüz binlerce insanın ölümüne ve yüz binden fazla insanın da kaybolmasına neden oldu.

Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara, kayıp ve zorla kaybedilen kişilerin akıbetini araştırmak ve ortaya çıkarmak, vakaları belgelemek, ulusal bir veri tabanı oluşturmak ve ailelerine insani ve hukuki destek sağlamakla görevli bir Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu kurulacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında da Ulusal Geçiş Dönemi Adalet Komisyonu'nun görevinin, "eski rejim tarafından işlenen ağır ihlaller hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak ve ilgili makamlarla koordinasyon içinde sorumluları hesap verebilir kılmak" olduğu belirtildi.

Komisyonun, "İran gibi Suriye savaşına dahil olan diğer tarafların ihlallerini soruşturmak ve ele almaktan sorumlu olup olmayacağı" ise açıklamada yer almadı.

BM Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki Kayıp Kişiler Bağımsız Kurumu (IIMP), sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla komisyonun kurulmasını memnuniyetle karşıladı.

Cumurbaşkanı Esad'ın, radikal İslamcı Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) önderliğinde çeşitli muhalif gruplar tarafından 8 Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana bu kararın, kötü şöhretli hapishane sistemi de dahil olmak üzere eski hükümet döneminde yaşanan ihlallerin hesabının sorulmasını isteyen pek çok Suriyeli tarafından sevinçle karşılandığı kaydedildi.

1977 yılında Lübnanlı Dürzi lider Kamal Joumblatt'ın öldürülmesi olayına karışmakla suçlanan Suriyeli eski Tümgeneral İbrahim Huwaija'nın da yargılanacaklar arasında olduğu belirtiliyor. Suriye güvenlik güçleri, Huwaija'yı mart ayında tutuklamıştı.