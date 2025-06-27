Suriye’de Eğitim ve Sağlıkta Türkiye ile İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye’de Eğitim ve Sağlıkta Türkiye ile İşbirliği

Suriye’de Eğitim ve Sağlıkta Türkiye ile İşbirliği
27.06.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye, Türkiye ile yapılan anlaşmalarla yükseköğretim ve sağlık sektöründe yeniden yapılanma başlatıyor.

Suriye'de, yükseköğretim ve sağlık sektörlerinde kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlatılarak Türkiye ile imzalanan işbirliği anlaşmaları sayesinde büyük adımlar atıldı.

Ülke genelinde eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen yeniden yapılanma sürecine, Türkiye ile yapılan anlaşmalarla önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

AA muhabirine konuşan Suriyeli bakanlar, hem eğitim hem de sağlık alanında atılan adımların, savaş sonrası toparlanma sürecinde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi, yaptığı açıklamada, ülkedeki yükseköğretim sisteminde geçmişte yaşanan zorluklara rağmen son dönemde önemli iyileşmeler kaydedildiğini söyledi.

Halebi, "Geçmiş dönemde ve devrik rejim döneminde, eğitim kurumları ciddi altyapı sorunları ve bilimsel destek yapılarının çökmesi nedeniyle büyük zarar gördü. Akademik kadrolarımızın önemli bir kısmını kaybettik, uluslararası işbirliği durma noktasına geldi." dedi.

Akademisyenlerin büyük oranda yurt dışına göç ettiğini ve bu durumun "akademik izolasyona" yol açtığını belirten Halebi, "Bu da bilimsel üretimde ciddi bir yalnızlığa sebep oldu." ifadesini kullandı.

Ancak yaşanan gelişmelerin yükseköğretim alanına olumlu yansıdığını dile getiren Halebi, "Allah'a şükür, zaferin ve kurtuluşun ardından, halkın ülkesine dönmesi ve yaptırımların kısmen hafifletilmesiyle üniversitelerimizde yeniden bir canlanma başladı." diye konuştu.

?Türkiye ile stratejik işbirliği

Suriye ile Türkiye arasında yükseköğretim alanında önemli işbirliği anlaşmalarının imzalandığını aktaran Halebi, "Yapay zeka, siber güvenlik ve dijital dönüşüm gibi öncelikli alanlarda ortak projeler yürütüyoruz. Ayrıca laboratuvar altyapısını güçlendirme ve akademik hareketliliği artırma konusunda da somut adımlar atıldı." bilgisini paylaştı.

Taraflar arasında, Suriyeli üniversitelerin uluslararası akreditasyon standartlarına uygun hale getirilmesi konusunda fikir birliğine varıldığını aktaran Halebi, "Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinden büyük ölçüde faydalanıyoruz. Önümüzdeki dönemde burs ve deneyim değişim programları da planlanıyor." ifadesini kullandı.

?Ortak üniversite ve yeni akademik merkezler gündemde

Bakan Halebi, iki ülke arasında bölgesel düzeyde öncü olacak bir Suriye-Türkiye ortak üniversitesinin kurulması için çalışmalar başlatıldığını duyurdu.

Halebi, "Bu üniversite, sadece Suriyeli öğrencilere değil, komşu ülkelerden akademisyen ve öğrencilere de hitap edecek şekilde tasarlanıyor. Konuyla ilgili komisyonlar oluşturuldu ve detaylı hazırlıklar sürüyor." bilgisini verdi.

İkili işbirliği çerçevesinde seminerler, akademik atölyeler ve uluslararası konferanslar düzenleneceğini belirten Halebi, "Bu etkinlikler hem Türkiye'de hem de Suriye'de yapılacak. Şimdiden yükseköğretim alanında önemli çıktılar elde etmeye başladık." şeklinde konuştu.

Halebi, atılan adımların yalnızca Suriye'de değil, Türkiye'deki bazı araştırma merkezlerine de katkı sunacağını sözlerine ekledi.

"Allah'ın izniyle 176 gün içinde onkoloji hastanesi hizmete başlayacak"

Suriye Sağlık Bakanı Musab Ali de Suriye'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla önemli adımlar attıklarını ve Türkiye ile yeni anlaşmalar imzaladıklarını belirtti.

Bakan Ali, Halep'te bir onkoloji hastanesinin kurulmasına yönelik Türkiye ile önemli bir anlaşma imzalandığının altını çizerek "Allah'ın izniyle 176 gün içinde onkoloji hastanesi hizmete başlayacak ve kuzeydeki halkımıza çok değerli sağlık hizmetleri sunacaktır." dedi.

Suriye'nin tüm illerinde fırsat eşitliği ve hak ediş ilkesine önem verdiklerini söyleyen Ali, bu kapsamda ilerleyen süreçte Suriye'nin kuzeyinde ve diğer illerde yeni sağlık bölümleri açmayı hedeflediklerini aktardı.

Yaklaşık iki hafta içinde farklı bir ilde kanser tedavisi (kemoterapi) için bir bölüm daha açılacağını kaydeden Ali, bu adımın daha yaygın ve kapsamlı sağlık hizmeti ağı oluşturma planlarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Şam'daki Kalp Hastanesi'ne de değinen Bakan Ali, kalp hastalıklarının tedavisi için Türkiye Sağlık Bakanlığı ile yeni bir anlaşmaya imza attıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Ali, "İnşallah 90 gün içinde bu bölüm faaliyete geçecek ve Şam'daki kalp hastalarına yüksek kaliteli sağlık hizmetleri sunacaktır. Bu değerli işbirliği için Türkiye'ye teşekkür ediyor, sağlık sektörünü daha ileriye taşıyacak ortaklıkların gelişmesini temenni ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye’de Eğitim ve Sağlıkta Türkiye ile İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin, Eyüpspor’dan ayrıldı Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar’ın hastaneye götürülme anları kamerada Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada
Benzema, Türkiye’den teklif aldığını açıkladı Benzema, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum’u bu başarısı için kutlamak gerek tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek
Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu
Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Gaziantep’te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi Görüntüler ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi! Görüntüler ortaya çıktı
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag’a imza atıyor Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor
Rekabet Kurulu’ndan Can Grubu’na 11 milyon lira ceza Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon lira ceza
Las Palmas’ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti

15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
15:21
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
14:17
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
14:13
Vahşice öldürülmüştü Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
23:55
Kenan Yıldız’ın asisti Juventus’a yetmedi Manchester City rakibini beşledi
Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi
22:54
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
22:49
Kılıçdaroğlu’nun sözleri Mansur Yavaş’ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
22:36
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
22:23
David Jurasek’te mutlu son Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica’dan yaptı
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
21:52
Darıca Belediye Başkanı’nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
21:45
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor
21:44
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 17:15:36. #7.12#
SON DAKİKA: Suriye’de Eğitim ve Sağlıkta Türkiye ile İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.