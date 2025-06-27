Suriye’de Eğitim ve Sağlıkta Türkiye ile İşbirliği

Suriye'de, yükseköğretim ve sağlık sektörlerinde kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlatılarak Türkiye ile imzalanan işbirliği anlaşmaları sayesinde büyük adımlar atıldı.

Ülke genelinde eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen yeniden yapılanma sürecine, Türkiye ile yapılan anlaşmalarla önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

AA muhabirine konuşan Suriyeli bakanlar, hem eğitim hem de sağlık alanında atılan adımların, savaş sonrası toparlanma sürecinde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi, yaptığı açıklamada, ülkedeki yükseköğretim sisteminde geçmişte yaşanan zorluklara rağmen son dönemde önemli iyileşmeler kaydedildiğini söyledi.

Halebi, "Geçmiş dönemde ve devrik rejim döneminde, eğitim kurumları ciddi altyapı sorunları ve bilimsel destek yapılarının çökmesi nedeniyle büyük zarar gördü. Akademik kadrolarımızın önemli bir kısmını kaybettik, uluslararası işbirliği durma noktasına geldi." dedi.

Akademisyenlerin büyük oranda yurt dışına göç ettiğini ve bu durumun "akademik izolasyona" yol açtığını belirten Halebi, "Bu da bilimsel üretimde ciddi bir yalnızlığa sebep oldu." ifadesini kullandı.

Ancak yaşanan gelişmelerin yükseköğretim alanına olumlu yansıdığını dile getiren Halebi, "Allah'a şükür, zaferin ve kurtuluşun ardından, halkın ülkesine dönmesi ve yaptırımların kısmen hafifletilmesiyle üniversitelerimizde yeniden bir canlanma başladı." diye konuştu.

?Türkiye ile stratejik işbirliği

Suriye ile Türkiye arasında yükseköğretim alanında önemli işbirliği anlaşmalarının imzalandığını aktaran Halebi, "Yapay zeka, siber güvenlik ve dijital dönüşüm gibi öncelikli alanlarda ortak projeler yürütüyoruz. Ayrıca laboratuvar altyapısını güçlendirme ve akademik hareketliliği artırma konusunda da somut adımlar atıldı." bilgisini paylaştı.

Taraflar arasında, Suriyeli üniversitelerin uluslararası akreditasyon standartlarına uygun hale getirilmesi konusunda fikir birliğine varıldığını aktaran Halebi, "Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinden büyük ölçüde faydalanıyoruz. Önümüzdeki dönemde burs ve deneyim değişim programları da planlanıyor." ifadesini kullandı.

?Ortak üniversite ve yeni akademik merkezler gündemde

Bakan Halebi, iki ülke arasında bölgesel düzeyde öncü olacak bir Suriye-Türkiye ortak üniversitesinin kurulması için çalışmalar başlatıldığını duyurdu.

Halebi, "Bu üniversite, sadece Suriyeli öğrencilere değil, komşu ülkelerden akademisyen ve öğrencilere de hitap edecek şekilde tasarlanıyor. Konuyla ilgili komisyonlar oluşturuldu ve detaylı hazırlıklar sürüyor." bilgisini verdi.

İkili işbirliği çerçevesinde seminerler, akademik atölyeler ve uluslararası konferanslar düzenleneceğini belirten Halebi, "Bu etkinlikler hem Türkiye'de hem de Suriye'de yapılacak. Şimdiden yükseköğretim alanında önemli çıktılar elde etmeye başladık." şeklinde konuştu.

Halebi, atılan adımların yalnızca Suriye'de değil, Türkiye'deki bazı araştırma merkezlerine de katkı sunacağını sözlerine ekledi.

"Allah'ın izniyle 176 gün içinde onkoloji hastanesi hizmete başlayacak"

Suriye Sağlık Bakanı Musab Ali de Suriye'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla önemli adımlar attıklarını ve Türkiye ile yeni anlaşmalar imzaladıklarını belirtti.

Bakan Ali, Halep'te bir onkoloji hastanesinin kurulmasına yönelik Türkiye ile önemli bir anlaşma imzalandığının altını çizerek "Allah'ın izniyle 176 gün içinde onkoloji hastanesi hizmete başlayacak ve kuzeydeki halkımıza çok değerli sağlık hizmetleri sunacaktır." dedi.

Suriye'nin tüm illerinde fırsat eşitliği ve hak ediş ilkesine önem verdiklerini söyleyen Ali, bu kapsamda ilerleyen süreçte Suriye'nin kuzeyinde ve diğer illerde yeni sağlık bölümleri açmayı hedeflediklerini aktardı.

Yaklaşık iki hafta içinde farklı bir ilde kanser tedavisi (kemoterapi) için bir bölüm daha açılacağını kaydeden Ali, bu adımın daha yaygın ve kapsamlı sağlık hizmeti ağı oluşturma planlarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Şam'daki Kalp Hastanesi'ne de değinen Bakan Ali, kalp hastalıklarının tedavisi için Türkiye Sağlık Bakanlığı ile yeni bir anlaşmaya imza attıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Ali, "İnşallah 90 gün içinde bu bölüm faaliyete geçecek ve Şam'daki kalp hastalarına yüksek kaliteli sağlık hizmetleri sunacaktır. Bu değerli işbirliği için Türkiye'ye teşekkür ediyor, sağlık sektörünü daha ileriye taşıyacak ortaklıkların gelişmesini temenni ediyoruz." dedi.