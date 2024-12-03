Suriye'de Kötüleşen Durum: 50 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
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Suriye'de Kötüleşen Durum: 50 Bin Kişi Yerinden Edildi

Suriye\'de Kötüleşen Durum: 50 Bin Kişi Yerinden Edildi

BM, Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmalarda 50 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

03.12.2024 11:27
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(ANKARA) - BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'nin kuzey batısında Heyet Tahrir eş- Şam öncülüğündeki silahlı muhalif grupların geçen hafta başlayan saldırıları sonucunda Suriye'de yaklaşık 50 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yaptığı açıklamada, Heyet Tahrir eş-Şam öncülüğündeki (HTŞ) silahlı muhalif grupların Suriye'de Halep, İdlib ve Hama'ya yönelik saldırılarının ardından 30 Kasım Cumartesi gününden itibaren yaklaşık 50 bin kişinin yerinden edildiğini belirtti.

OCHA tarafından yapılan açıklamada, "Yerinden edilme durumu son derece değişken olmaya devam ediyor ve ortaklar her gün yeni rakamları doğruluyor. 48 bin 500'den fazla kişi, 30 Kasım itibariyle yerinden edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"26 Kasım'dan 1 Aralık'a kadar kuzeybatı Suriye'de en az 44 sivil öldürüldü"

OCHA, 26 Kasım'dan 1 Aralık'a kadar kuzeybatı Suriye'de 12'si çocuk ve yedisi kadın olmak üzere en az 44 sivilin öldürüldüğünü bildirdi. OCHA, sadece İdlib'te "Yerel sağlık yetkililerine göre, İdlib'de, dün hava saldırılarında, aralarında bir kadın ve üç küçük çocuğun da bulunduğu en az sekiz sivil hayatını kaybetti. Aralarında 29 çocuk ve 20 kadının da bulunduğu en az 59 kişi de yaralandı" denildi.

Halep Üniversite Hastanesi'nin de, "yüzlerce hastayı temel bakımdan yoksun bırakan hasara uğradığını" belirten OCHA, "İdlib ve Batı Halep'te en az 24 sağlık merkezi çatışmalar nedeniyle faaliyetlerini askıya almıştır, İdlib'deki ana hastane de bu durumdan etkilenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Hama'da 40'tan fazla tesisin hizmeti askıya alındı"

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine de yer veren OCHA, DSÖ'nün "Suriye'nin kuzeybatısındaki hastanelerde dört gün içinde 56 ampütasyon yapıldığını bildirdiğini" belirterek, "Hama'da 40'tan fazla tesisin, hayat kurtarıcı ve yaşamı idame ettirici hizmetleri askıya aldığını" vurguladı. OCHA'nın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Yerel yetkililere göre, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu, onlarca sivil hayatını kaybetmiş ve çok daha fazlası yaralanmıştır. Birçok bölgede sivil kayıpların boyutu güvensizlik nedeniyle belirsizliğini korumaktadır. Dünden bu yana İdlib ve Halep'te bombardıman ve hava saldırılarında artış yaşandı.

"Birçok insan, Halep'in bazı bölgelerinden Suriye'nin kuzeydoğusuna geçti"

Başta İdlib, Halep ve Hama olmak üzere son çatışmalar nedeniyle on binlerce insan yerinden edilmiştir. Ayrıca çok sayıda insanın Halep'in bazı bölgelerinden Suriye'nin kuzeydoğusuna geçtiğine dair haberler de var. Durum son derece değişken olmaya devam etmektedir. Özellikle kış mevsimi yaklaşırken, öncelikli ihtiyaçlar arasında gıda, gıda dışı ürünler, nakit para ve barınma yer almaktadır. Devam eden güvenlik endişeleri nedeniyle insanların hareketleri ciddi şekilde kesintiye uğramıştır. Cephe hattındaki bölgelerde sıkışıp kalan insanların kaçmaya çalıştığına dair raporlar var. Dün, Halep'ten kaçan insanlar için kritik bir çıkış yolu olan Hanaser-Atharaya yolunun kesildiği bildirilmiştir.

"BM, bölgede kalmaya ve yardım ulaştırmaya kararlıdır"

BM ve insani yardım ortaklarının Halep, İdlib ve Hama'nın bazı bölgelerindeki operasyonları, güvenlik endişeleri nedeniyle büyük ölçüde askıya alınmış durumda. İnsani yardım çalışanları, depolar da dahil olmak üzere yardım tesislerine erişememektedir. Bu durum, insanların hayat kurtaran yardımlara erişiminde ciddi aksamalara yol açmıştır. BM, bölgede kalmaya ve yardım ulaştırmaya kararlıdır ve değerlendirmeler yapmak ve insani müdahale çabalarını mümkün olan en kısa sürede genişletmek için çalışmaktadır.

Diğer bölgelerdeki insani yardım faaliyetleri devam etmektedir. Bunlar arasında Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelerde yeni yerinden edilenlere yönelik yardımlar da yer almakta olup, en az 15 Sivil Toplum Kurumu (STK) aktif olarak kabul merkezlerini desteklemekte ve gıda, su, yakıt, çadır, battaniye ve hijyen kitleri dağıtmaktadır. Ayrıca sağlık ve atık giderme konularında da çalışıyorlar. BM tarafından kuzeybatı Suriye'ye yardım ulaştırmak için kullanılan Türkiye'den üç sınır kapısı açık kalmaya devam etmektedir.

"Çatışmalardan zarar gören en az 13 okulla birlikte birçok bölgede okullar kapatıldı"

Ancak, etkilenen birçok bölgede temel hizmetler büyük ölçüde askıya alınmıştır. Halep şehrinin batısındaki önemli bir su istasyonu, devam eden çatışmalar nedeniyle bakım ekiplerinin bölgeye erişememesi nedeniyle çalışamaz durumda. Suriye'nin kuzeybatısında geçtiğimiz hafta çatışmalardan zarar gören en az 13 okulla birlikte birçok bölgede okullar kapatılmıştır. İçilebilir su eksikliği de dahil olmak üzere halk sağlığı endişeleri artmaktadır.

Suriye, halihazırda 16,7 milyondan fazla insanın yardıma muhtaç olduğu ve 7 milyondan fazla insanın ülke içinde yerinden edildiği dünyanın en büyük insani krizlerinden biri. Son haftalarda 500 binden fazla insan da Lübnan'dan Suriye'ye kaçtı. Kış koşulları önümüzdeki haftalarda ihtiyaçları daha da arttıracaktır."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Tahrir, Suriye, Güncel, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Kötüleşen Durum: 50 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika

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