Suriye\'de Rakka ve Deyrizor kırsalında selde 4\'ü çocuk en az 5 kişi öldü

ŞAM, 30 Ekim (Xinhua) -- Suriye'nin çeşitli vilayetlerinde şiddetli yağışların yol açtığı ani seller nedeniyle 4'ü çocuk en az 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişiden haber alınamıyor.

Ülkenin acil durum ve afet yönetimi yetkilileri perşembe günü yaptığı açıklamada, can kayıplarının Rakka ve Deyrizor vilayetlerinin kırsal kesimlerinde yaşandığını, Rakka, Deyrizor ve Halep vilayetlerinin kırsal kesimlerinde ise 5 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Kayıp kişilerin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Suriye Sivil Savunma ekipleri, Rakka, Deyrizor ve Humus vilayetlerinde sel sularına kapılan veya araçlarında mahsur kalan 25 kişiyi kurtardı.

Sular altında kalan tarım arazilerinin yanı sıra yol ve köprülerin hasar gördüğü bölgelerde ulaşım aksadı. Rakka vilayetinde çamurlu sel suları alçak kesimlerdeki ekili alanları ve tarımsal tesisleri sular altında bırakırken, şiddetli su akıntısı bazı köprü ve yol güzergahlarında hasara yol açtı.

Son can kayıpları, şiddetli yağışların ve ani sellerin Suriye'nin kuzey ve doğusundaki yerleşim yerleri üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.