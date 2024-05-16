Suriye\'de Siyasi Çözüm ve Türkmenler Konulu Panel Düzenlendi

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Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) tarafından " Suriye'de Siyasi Çözüm, Türkiye'nin Pozisyonu ve Türkmenler" konulu panel düzenlendi.

ORSAM, Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan'ın moderatörlüğündeki panelde, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Abdullah Ağar ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Faysal Öztürk konuşmacı olarak yer aldı.

Moderatör Orhan, ORSAM konferans salonunda gerçekleştirilen paneli, Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Suriye'nin gündemden düştüğüne ancak Türk dış politikasında önemini korumaya devam ettiğine dikkati çekerek başlattı.

Orhan'ın ardından söz alan Suriyeli muhalif lider Mustafa, " Rusya'nın Suriye'ye 2015'teki müdahalesinin ardından sahadaki askeri dengelerin değiştiğini" ifade etti.

"Suriye muhalefetinin başından beri ülkedeki çözümün yalnızca siyasi olacağına inandığını" söyleyen Mustafa, "Şu andaki duruma bakarsak kısa ve orta vadede siyasi çözüm görünmüyor." değerlendirmesini yaptı.

Suriye'deki krize ilişkin yapılan "Cenevre görüşmeleri" ve "Astana sürecinden" sonuç alınmadığına ve siyasi süreçte "tıkanıklık" oluştuğuna dikkati çeken Mustafa, "Ruslar müdahil olduktan sonra Suriye'de askeri çözüm de olmayacağı netleşti." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Suriye'deki krizin uluslararası gündemde "gerilediğini" vurgulayan Mustafa, Suriye'nin yeniden uluslararası toplumun gündemine gelmesinin önemine işaret etti.

"Dondurulan bir kriz"

Bahçeşehir Üniversitesi SAM Başkanı Ağar da "Suriye'de bir iç savaş yaşandı. İç savaş bitmedi ancak dondurulan bir krize dönüştü." dedi.

Ağar, "Dondurulan bir kriz değil de siyasi çözüme kavuşmuş bir iç savaş olarak bitmiş olsaydı bile ülkenin kalıcı istikrara kavuşması belki 20-30 yıl sürecekti. O 20-30 yıllık başlangıç henüz şekillenmiş değil. Ülkede demografik, topografik, ekonomik, siyasi ve inanç adaleti sağlanmış değil. Suriye'deki istikrarsızlığın belki de önümüzdeki 50 yıla damgasını vuracağını öngörebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türkiye'nin "bir harekat yapacağı ya da etki ortaya koyacağı zaman ağır baskıyla karşı karşıya kaldığını" kaydeden Ağar, "Ancak bu kesinlikle bizim bir harekat yapmayacağımız anlamına gelmiyor." yorumunda bulundu.

"Suriye Türkmenlerinin mücadelesi"

Türkmenlerin "siyasi ve askeri" olmak üzere iki alanda mücadele yürüttüğünü aktaran Öztürk, "Suriye Türkmenlerinin sahada askeri mücadelesi halen devam etmektedir." dedi.

Suriye Türkmen Meclisinin "Türkiye'nin desteğiyle kurulan ve Suriye Türkmenlerini bir çatı altında toplayan bir kurum olduğunu" belirten Öztürk, "sosyal ve kültürel haklarını elde etmenin yanı sıra refah içinde yaşamak amacıyla mücadele" ettiklerini kaydetti.

Meclisin kültürel çalışmalarına da değinen Öztürk, "Bir süredir kendi bölgelerimizde Türkçe dil eğitim merkezleri açtık." ifadesini kullandı.