Suriye'de Yangın: Baas Rejimi Sonrası Stadyum Tehlikede

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini deviren gruplar, Halep kentinin en büyük stadyumu olan Uluslararası Halep Stadyumu'nda dün çıkan yangının elektrik kaçağından kaynaklandığını bildirdi.

Baas rejimini deviren gruplar, Uluslararası Halep Stadyumu'nda dün çıkan yangına ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Stadyumun büyük kısmında etkili olan ve iki kanada yayılmasının ardından söndürülen yangının, elektrik kaçağından kaynaklandığı belirtildi.

Uluslararası Halep Stadyumu'nun yeniden inşa edilerek spor faaliyetleri için hizmete açılması amaçlanıyor.

Stadyum, Al İttihad ile Fenerbahçe arasında oynanan dostluk maçıyla 3 Nisan 2007'de açılmıştı.

-? ?Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçtı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtardı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlendi.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu, Muhammed el-Beşir Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti.

Rejimin devrilmesinin ardından birçok Batı ülkesi Şam'a heyet gönderdi.