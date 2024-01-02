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Suriye'deki ABD Üssüne İHA ile Saldırı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Suriye'deki ABD Üssüne İHA ile Saldırı Gerçekleştirildi

Suriye'nin Haseke ilinde bulunan ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Son dönemde Suriye ve Irak'taki ABD üslerine düzenlenen saldırıları İran destekli gruplar üstleniyor.

Suriye\'deki ABD Üssüne İHA ile Saldırı Gerçekleştirildi
02.01.2024 - 22:43,
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TEL Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde akşam saatlerinde ABD'li askerlerin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda can kaybının olup olmadığı bilinmiyor.

Olaya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü çevresine öğle saatlerinde roket saldırısı düzenlenmişti.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

İran'ın mesajları

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim 2023'teki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde bölgedeki sözde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Bunun ardından Suriye ve Irak'ta ABD ordusunun konuşlandığı üslere, kamikaze dron ve roketlerle saldırılar düzenlenmeye başlamıştı. Saldırıları Suriye ve Irak'taki İran destekli gruplar üstleniyor.

Saldırılarla ilgili İran'ı suçlayan ABD yönetimi, ilki 27 Ekim 2023'te olmak üzere Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan tesislere birkaç kez hava saldırıları düzenlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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