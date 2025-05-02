Suriye'deki Çatışmalar Barışı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Suriye'deki Çatışmalar Barışı Tehdit Ediyor

BM, Suriye'deki yeni çatışmalar ve İsrail saldırılarının barışı tehdit ettiğini açıkladı.

02.05.2025 22:44
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'deki yeni çatışmalar ile İsrail saldırılarının, ülkedeki kırılgan barışı tehdit ettiğini bildirdi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Şam kırsalında mezhepsel boyutta şiddet ve ölümcül çatışmalardaki artışın Süveyda vilayetine de sıçradığı belirtilerek, bu durumun Suriye'de sürdürülebilir ve haklara saygılı bir barışa giden yol için derinden endişe verici olduğu ifade edildi.

Açıklamada, siviller dahil 100'den fazla kişinin öldürüldüğü belirtilerek, "Suriye topraklarında devam eden İsrail hava saldırıları, sivillere daha fazla parçalanma ve zarar verme riskini artırıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Suriye'deki yeni çatışmalar ile İsrail saldırılarının, ülkedeki kırılgan barışı tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, "Mevcut gerginliğe, tırmanışa dahil olan tüm tarafları, derhal çatışmaları durdurmaya ve gerginliği azaltma ve diyalog için mevcut tüm yolları izlemeye çağırıyoruz. Sivillerin korunması, insani erişim ve daha fazla yerinden edilmenin önlenmesi ön planda olmalı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail, Suriye Golan Tepelerinin işgalini genişletmeye devam ederken hava saldırıları, daha fazla askeri müdahale tehditleri ve çeşitli Suriye topluluklarını bölme girişimleri, Suriye'yi daha fazla istikrarsızlaştırma riski taşıyor." denildi.

Süveyda'nın önde gelen liderleri ile Şam'daki yetkililer arasında anlaşmaya varıldığının bildirildiği aktarılan açıklamada, "geçici hükümetin" kontrolü altındaki bölgelerde tüm sivillerin korunmasını sağlamaktan sorumlu olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye'deki geçici hükümet, uluslararası hukukun bu ihlallerine ilişkin hızlı, tarafsız, şeffaf ve bağımsız soruşturmalar yapılmasını ve faillerin Suriye yasalarına göre güvenilir süreçlerle sorumlu tutulmasını sağlamalı. Mart başında Suriye'nin kıyı bölgelerinde yaşanan şiddetin ardından yaşanan son çatışmalar, ülkenin kırılgan güvenlik durumunu ve acilen gerginliğin azaltılması ihtiyacını vurguluyor. Komisyon olarak soruşturmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'deki Çatışmalar Barışı Tehdit Ediyor - Son Dakika

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