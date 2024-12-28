Suriye\'deki "savaş doktorlarına" hayati tehlike altında görev yaptıkları için plaket verildi

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Suriye Tıbbi Destek ve Yardım Organizasyonları Birliği (UOSSM), 13 yıl boyunca devam eden savaş şartları altında hayat kurtarmak ve insanları tedavi etmek için çalışan doktorlara plaket takdim etti.

Başkent Şam'da bir otelde gerçekleşen törene Suriyeli doktorların yanı sıra dünya genelinden Suriye'ye gelerek burada görev yapan farklı milletlerden hekimler de katıldı. Törende ilk başta Suriye savaşı boyunca aralarında doktorlar, sağlık çalışanları ve Suriye toplumunun her kesiminden hayatını kaybedenler için ruhlarına Fatiha Suresi okundu, bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Esed rejiminin yıkılmasının ardından ülkede halihazırda zorluk çeken sağlık sektörünün geliştirilmesi için açık oturum gerçekleştirildi. Saldırılarda yaralanan doktorlar anıldı.

Törende, doktorlar ile sağlık ekipleri, zorlu şartlar altında hayat kurtarmak için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Doktorlar, görev yaptıkları bölgeler ve yaptıkları çalışmalarla anons edilerek sırayla sahneye çağırıldı. UOSSM temsilcileri, doktorlara üstün hizmetlerinden dolayı plaketlerini takdim etti. Plaket törenleri sırasında sahnede ve salonda duygusal anlar yaşandı.

- Sağlık Bakanı yeni sağlık sistemi kuracaklarını söyledi

Suriye'deki yeni yönetimin Sağlık Bakanı Mahir Şara, törende yaptığı konuşmasında, Suriye'de Sağlık Bakanlığı'nda yeni bir sağlık sistemi inşa edilmesi için sistemin kurulmasına hazırlandıklarını belirtti.

Tüm sağlık kuruluşlarının bir çatı altında "yeni Suriye'de halka sağlık hizmeti vermek üzere" birleştirileceğini vurgulayan Şara, ülke içinde faaliyet gösteren ya da devrim öncesinde geçmişte faaliyet göstermiş sağlık kuruluşlarının da yeni sağlık sistemine katılması için çalıştıklarını paylaştı.

Sağlık ve Tıbbi Dernekleri Birliği Başkanı ve Genel Cerrah Dr. Enes el-Kassem, AA muhabirine verdiği demeçte, konferansın "13 yıl boyunca bu savaşta vatanlarına özveriyle hizmet eden ve tüm Suriye şehirlerinde, köylerinde çalışan doktorları bir araya getirdiğini" söyledi.

Şehit ya da kaybolan sağlık çalışanlarını andıklarını dile getiren Kassem, şunları söyledi:

"Yurtdışındaki doktorlarımıza ve göçmenlerimize bir mesaj göndermek istiyorum. Bize yardım edin ve bize katılın. Çeşitli konularda çalışacağız. Sadece Suriyeli doktorları değil, Libya, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Yemen gibi farklı Arap bölgelerinden gelen çok değerli doktorlarımız da var. Onlar bize yardımcı oldular, hem Müslüman hem de Müslüman olmayan doktorlar. Gerçekten bugün hep birlikte bir araya gelip, her Suriyeli vatandaşına layık, gelişmiş bir sağlık sistemi kurmak için yardım istiyoruz. İnşallah, hükümetlerin desteğiyle ve bu halkın uzun yıllardır yaşadığı sıkıntılar göz önünde bulundurularak, her türlü yaptırımın kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu, halkın hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini sunabilmemiz için çok önemli." ifadesini kullandı.

Doktorlara plaket takdim edildi, devrim kutlandı

Suriye'de savaş şartları altında görev yapan başka milletlerden de doktorlara plaket takdim edildi.

Suriye'nin farklı noktalarında, çevre ülkelerdeki sığınmacı kamplarında 13 yıl boyunca görev yapan ve birçok sağlık projesine imza attığı belirtilen Dr. Rafael Pitti, salonda "Rafael" sloganları ve alkışlarla sahneye çıktı.

Pitti, plaketini aldığı konuşmasını yaparken tekbir getirerek devrimi kutladı ve göz yaşlarını tutamadı.

Plaket töreninin ardından, doktorlar, devrim şarkıları, sloganlar, marşlar eşliğinde üç yıldızlı yeni özgür Suriye bayraklarıyla 61 yıllık Baas Rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasını kutladı.