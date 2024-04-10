Suriye'deki siviller, saldırılar nedeniyle bayramı evlerinden uzakta karşıladı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarıyla yerinden ettiği siviller, bir Ramazan Bayramı'nı daha evlerinden uzakta karşıladı.
Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya ile İran destekli grupların saldırıları sonucu Suriye'nin farklı illerinden kaçan sivillere İdlib kenti ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Sabahın erken saatlerinde camilere akın eden halk, okunan hutbeden sonra mezarlıklara giderek Esed rejiminin saldırılarında ölen yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.
Zorla yerinden edilen sivillerden Cuma Eid, AA muhabirine, bayramın sevincini yaşadıklarını ancak sevdiklerinden uzak kalmanın burukluğunu hissettiklerini söyledi.
Eid, "Bayramlarda insanlar sevdikleri, aileleri, arkadaşlarıyla bayramlaşır ancak şimdi herkes farklı bir yere göç etti. Bayramda insanlar, komşuları, sevdikleriyle olur ama bugün herkes birbirinden uzakta veya saldırılarda hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.
Esed rejiminin saldırıları nedeniyle İdlib'in güney kırsalından göç eden Eid, "Allah herkesi esenliğe kavuştursun. Gelecek bayram evimize dönmeyi nasip etsin. O zaman çifte bayram yaşarız." dedi.
"Zorla yerinden edilen komşularımızı, arkadaşlarımızı, yakınlarımızı özledik"
Çadırda yaşayan insanların bayram sevinci yaşadığını anlatan Halid Yusuf da ramazanda ibadetlerini yaparak güzel bir ay geçirdiklerini söyledi. Her şeye rağmen sabredeceklerini belirten Yusuf, "En kısa zamanda evlerimize dönme ümidiyle yaşıyoruz. İnşallah Kurban Bayramı'nı köyümüzde geçiririz." ifadesini kullandı.
Yusuf, saldırılarda ölen yakınlarını özlediğini vurgulayarak, "Zorla yerinden edilen komşularımızı, arkadaşlarımızı, yakınlarımızı özledik. Bayramın sevincini yaşıyoruz ama mutlu değiliz." diye konuştu.
Bayram namazını komşularıyla "Tıh" adlı çadır kampındaki mescitte kıldığını belirten Abdüsselam el-Yusuf da çocukları tebessüm ettirmelerinin tek amaçları olduğunu ifade etti. Yusuf, Suriye ve Gazze halkı için adaletin sağlanmasını, gelecek bayramı da sevdiklerimizle köyümüzde geçirmeyi istiyoruz ." dedi.
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