Suriye\'den Geri Dönüşler Başladı, Samsun\'da Kiralar Düşebilir

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SURİYE'de Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından Suriyeli vatandaşlar ülkelerine geri dönmeye başladı. Birçok şehirde olduğu gibi Samsun'da yaşayan Suriyelilerde evlerini, işlerini bırakıp ülkelerine dönmeye başladı. Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, "Suriyelilerin gidişinden bir katkı sağlanır diye düşünüyoruz. Ancak şu anlık bir şey yok. Bir şeyler fark edebilmemiz için en az 1 ayın geçmesi lazım" dedi.

Suriye'de birçok kentin muhalif grupların eline geçmesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Samsun'da turizm ve dükkan işletmeciliği gibi işler yaparak geçimini sağlayan Suriyelilerin, dükkanlarını kısa sürede boşaltıp terk etmeleri dikkat çekti. Konu hakkında konuşan Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, "Bir nebze de olsa Suriyelilerin ülkelerine dönmesinden dolayı evler boşalacaktır. Bir kısım Suriyeli vatandaşın kendilerine ait olan yerleri de satılacaktır. Bu durumu zamana yaymak lazım. Kira fiyatlarının biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Düşmesi de gerekir" diye konuştu.

'HENÜZ ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ'

Suriyeliler gittikten en az 1 ay sonra değerlendirmelerin yapılması gerektiğini söyleyen Mevlüt Oral, "Ön yargılı olmadan hareket etmemiz daha faydalı olur diye düşünüyorum. Suriyeli vatandaşlar 12-13 yıl önce ülkemize geldiklerinde kiralar çok daha vasat şekilde veriliyordu. İstediğiniz rakamları bulamıyordunuz. Asgari ücretle geçinen vatandaşlarımız da bu konuda çok büyük mağduriyet yaşadılar. Son zamanlardaki ekonomi ve enflasyon bizlere de çok büyük bir mağduriyet yaşattı. Ama bir nebze de olsa Suriyelilerin ülkelerine dönmesinden dolayı evler boşalacaktır. Bir kısım Suriyeli vatandaşın kendilerine ait olan yerleri de satılacaktır. Bu durumu zamana yaymak lazım. Ben biraz daha iyimser düşünmek istiyorum. Kira fiyatlarının biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Düşmesi de gerekir. Gerçekten Türkiye'de bu yönde çok fazla sıkıntı yaşanıyor. Asgari ücretle çalışan vatandaşın 10-15 bin lira kiraya verebilecek durumum olmadığı için inşallah Suriyelilerin gidişinden bir katkı sağlanır diye düşünüyoruz. Ancak şu anlık bir şey yok. Çünkü henüz 1 haftalık bir olay. Bir şeyler fark edebilmemiz için en az 1 ayın geçmesi lazım. Ondan sonra değerlendirmeler yapılır. Henüz önümüzü göremiyoruz ve kimlerin gittiğini bilemiyoruz. Samsun'daki Suriyelilerin sayısını tam olarak bilmiyoruz. Ancak bunlar zaman içerisinde ortaya çıkacak. O yüzden bunların ortaya çıkacağı zaman daha iyi değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum. İnşallah onlar da kendime memleketlerine dönüp aileleri ile birlikte yaşarlar" ifadelerini kullandı.

'SAMSUN'UN BU DURUMDAN ETKİLENECEĞİNİ ÇOK DÜŞÜNMÜYORUM'

Samsun'un artık göç alan bir şehir olduğunu ve bundan dolayı Suriyelilerin gitmesinden Samsun'un etkilenmeyeceğini belirten Oral, "Samsun'un bu durumdan etkileneceğini çok düşünmüyorum. Çünkü Samsun eskiden göç veren bir şehirdi ancak şu an göç alıyoruz. Son zamanlarda Samsun'da kiralık daireler ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Şu an istenilen yer bulunuyor ama bundan bir sene önce bulmak zordu. Çünkü üretimler olmuyordu ancak sonrasında üretimin hareketlenmesi zorunlu hale geldi. Çünkü sonradan herkes bu fiyatlara alıştı. 500 bin TL değerindeki bir daire 1 milyon 500 bin TL fiyatlarında olurken herkeste bir panik oluşmuştu. Şimdiyse 2 milyon TL değerinde satılan bir ev kalmadı. Ortalama daire ücretleri 3 milyon 500 bin TL ile 4 milyon TL arasında bulunuyor. Bu fiyatlara artık herkes alıştı ama inşallah devletimizin bu yönde yapacağı çalışmalar ile iyi durumlara getirebileceğini düşünüyorum" dedi.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,