Suriye'den İsrail'in Lübnan Saldırılarına Kınama

Suriye, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği ve çok sayıda can kaybına yol açan hava saldırılarını kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan İsrail saldırılarının Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık ihlali olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırıları kınandı ve uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine karşı sorumluluk alma çağrısı yapıldı.

Lübnan ile dayanışma mesajı verilen açıklamada, ateşkes sağlanması ve sivillerin korunması için ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına tam uyulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Lübnan hükümetinin ülke topraklarının tamamında otoritesini tesis etme ve silahın yalnızca devletin elinde bulunmasını sağlama yönündeki çabalarının desteklendiği kaydedildi.