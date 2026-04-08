Suriye'den İsrail'in Lübnan Saldırılarına Kınama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'den İsrail'in Lübnan Saldırılarına Kınama

08.04.2026 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıları kınadı ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Suriye, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği ve çok sayıda can kaybına yol açan hava saldırılarını kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan İsrail saldırılarının Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık ihlali olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırıları kınandı ve uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine karşı sorumluluk alma çağrısı yapıldı.

Lübnan ile dayanışma mesajı verilen açıklamada, ateşkes sağlanması ve sivillerin korunması için ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına tam uyulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Lübnan hükümetinin ülke topraklarının tamamında otoritesini tesis etme ve silahın yalnızca devletin elinde bulunmasını sağlama yönündeki çabalarının desteklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
23:03
’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 00:22:29. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.