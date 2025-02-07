Suriye'den Kaçarak Türkiye'ye Yerleşen Öğretmen, Ülkesine Dönüş Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'den Kaçarak Türkiye'ye Yerleşen Öğretmen, Ülkesine Dönüş Çağrısı Yaptı

Suriye\'den Kaçarak Türkiye\'ye Yerleşen Öğretmen, Ülkesine Dönüş Çağrısı Yaptı

12 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen ilkokul öğretmeni Hasan El Seyit, ülkesine döndü ve diğer Suriyeli öğretmenlere çocukların eğitimi için geri dönme çağrısında bulundu.

07.02.2025 15:06  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen ilkokul öğretmeni Hasan El Seyit, 12 yıl sonra ülkesine döndü. Meslektaşlarına çağrı yapan Seyit, "Çocuklarımızın eğitimi için ülkenize dönün" dedi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen ilkokul öğretmeni Hasan El Seyit, 12 yılın ardından ülkesine döndü. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak Türkiye'ye veda eden Seyit, Suriye'de ilkokul öğretmeni olduğunu, son olarak görev yaptığı okulda müdür olduğunu söyledi.

'ÇOCUKLARIMIZIN BİZLERE İHTİYACI VAR'

Hasan El Seyit, "İç savaş sırasında, 12 yıl önce Reyhanlı'ya geldim. İlkokul müdürüyüm. Öğretmenim. İdlib'in Binniş kasabasında oturuyordum. Türkiye halkı ve devleti olarak yıllarca bizi misafir ettiniz. Türkiye güzel memleket. Bize gösterdiğiniz destek ve yakınlık için teşekkür ederiz. Türkiye halkı ile devleti bize çok yardımcı oldu" dedi.

Türkiye'deki Suriyeli öğretmenlerin ülkesine dönmesini isteyen Seyit, "Suriye'de çocuklarımızın eğitimi için Türkiye'deki tüm Suriyeli öğretmenlerin ülkesine dönmesini arzu ediyorum. Çocuklarımızın bizlere ihtiyacı var. Çocuklarımızın eğitime katkı sunalım, onları en iyi şekilde yetiştirelim" diye konuştu.

'VATANIMIZDA YAŞAYACAĞIZ'

Cilvegözü'nden ülkesine dönenlerden Salah Mahmud ise İstanbul'da konfeksiyon işinde çalıştığını belirterek, "Şimdi ülkemize gidiyoruz. Herkesin Suriye'ye dönmesini istiyorum. Çünkü Suriye bundan sonra daha güzel olacak ve biz de vatanımızda yaşayacağız. Allah'a şükürler olsun. Herkes dönerse Suriye'nin kalkınması da o kadar hızlı ve kolay olur" dedi.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

Kaynak: DHA

Göçmenler, Politika, Hasan El, Reyhanlı, Türkiye, Eğitim, Suriye, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'den Kaçarak Türkiye'ye Yerleşen Öğretmen, Ülkesine Dönüş Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 04:01:40. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye'den Kaçarak Türkiye'ye Yerleşen Öğretmen, Ülkesine Dönüş Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.