Yeni bir blok mu doğuyor? Suriye Dışişleri Bakanı 19 yıl sonra Pakistan'da! - Son Dakika
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Yeni bir blok mu doğuyor? Suriye Dışişleri Bakanı 19 yıl sonra Pakistan'da!

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, üst düzey bir heyetle Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı. Bu, 19 yıl sonra ilk kez bir Suriye Dışişleri Bakanı'nın Pakistan ziyareti olarak kayıtlara geçti. Görüşmelerde iki ülke ilişkileri ele alınacak.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, üst düzey bir heyetle Pakistan'ı ziyaret ediyor.

BAŞKENT'E ULAŞTI

Suriye Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinin Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamaya göre, Şeybani, beraberindeki üst düzey heyetle Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

19 YIL SONRA BİR İLK

Şeybani'nin 19 yıl aradan sonra Pakistan'ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı olduğuna işaret edilen açıklamada, ziyaret kapsamında Şeybani'nin Pakistanlı yetkililerle bir araya geleceği ve iki ülke ilişkilerinin ele alınacağı kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, 14 Ağustos’ta Pakistan’ın Bağımsızlık Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Suriye’nin Pakistan İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkileri güçlendirme ve çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığını vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Pakistan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni bir blok mu doğuyor? Suriye Dışişleri Bakanı 19 yıl sonra Pakistan'da! - Son Dakika

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