Suriye İçin Siyasi Çözüm Çağrısı

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(ANKARA) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha Forumu marjında Katar, Mısır, İran, Irak, Ürdün, Rusya ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile birlikte Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmeler sonrasında yapılan ortak açıklamada "Suriye'de siyasi çözüm olmalı. Kriz bölgesel ve uluslararası olarak tehlikeli bir gelişmedir" denildi.

Türkiye, Katar, Mısır, İran, Irak, Ürdün, Rusya ve Suudi Arabistan dışişleri bsakanları Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantılar sonrasında yapılan orak açıklamada, Suriye'deki askeri operasyonları durdurmak ve sivilleri korumak için siyasi bir çözüm gerektiği belirtildi.

Doha'da bir araya gelen ülkelerin dışişleri bakanlarının ortak bildirisinde, Suriye'deki krizin bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.