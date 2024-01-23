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Suriye-Irak sınırında İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendi - Son Dakika
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Suriye-Irak sınırında İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendi

Suriye'nin Deyrizor ilinin Elbukemal ilçesinin doğusundaki Suriye-Irak sınırında, İran destekli gruplara ait askeri araçlar, aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla saldırıya uğradı. Saldırıyı üstlenen olmazken can kaybı hakkında bilgi verilmedi. Deyrizor ilinde ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölgelerde, İran destekli gruplar kontrolde bulunuyor. Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD üslerine de aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava araçları ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Suriye-Irak sınırında İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendi
23.01.2024 - 13:31,
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Suriye'de, Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara ait askeri araçlara, Suriye- Irak sınırındaki bir geçitte, aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinin Elbukemal ilçesinin doğusundaki Suriye-Irak sınırında, askeri amaçlar için kullanılan geçitte, İran destekli gruplara ait askeri araçlar, hava saldırısıyla hedef alındı.

Aidiyeti henüz belirlenemeyen hava araçlarıyla düzenlenen saldırıyı üstlenen olmazken rejim tarafından da can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde; il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat'ın batısındaki İran destekli gruplar da zaman zaman aidiyeti bilinmeyen hava araçlarına hedef oluyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Suriye-Irak sınırında İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendi - Son Dakika
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