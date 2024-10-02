Suriye, İsrail'in Hava Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
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Suriye, İsrail'in Hava Saldırılarını Kınadı

Suriye hükümeti, Şam'a düzenlenen hava saldırılarında sivil ölümlerini kınayarak tepki gösterdi.

02.10.2024 13:52
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ŞAM, 2 Ekim (Xinhua) -- Suriye hükümeti İsrail'in Şam'a düzenlediği ve üç sivilin ölümüne, dokuz sivilin de yaralanmasına neden olan son hava saldırılarını kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan yazılı açıklamaya göre, Salı günü erken saatlerde İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları, Suriye'nin başkenti Şam'daki birçok bölgeye saldırı düzenledi ve bu saldırılar özel mülklerde de ciddi hasara yol açtı.

Açıklamada, "İsrail'in sivillere yönelik bu acımasız saldırısını ve ülkemiz ile komşu ülkelerin egemenliğine yönelik devam eden ihlalleri kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplumu, İsrail'in bölgedeki gerilimleri artıran ve hem bölgesel hem de uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden pervasız eylemlerine son vermeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Suriye'nin topraklarını ve halkını savunma hakkına vurgu yapılan açıklamada, "İsrail'in işlediği suçlara karşı uluslararası hukukun izin verdiği her türlü yöntemle karşı koyma sözü veriyoruz" denildi.

İsrail son yıllarda Suriye topraklarına yüzlerce hava saldırısı düzenleyerek Suriye hükümetinin müttefikleri olan İran destekli güçleri ve Hizbullah militanlarını hedef aldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Suriye, İsrail'in Hava Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

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