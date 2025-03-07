Suriye'nin İİT Üyeliği Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
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Suriye'nin İİT Üyeliği Yeniden Canlanıyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'deki toplantıda Suriye'nin İİT üyeliğinin canlandırıldığını belirtti.

07.03.2025 23:10
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün katıldığı Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın gündemine, Türkiye'nin girişimleriyle Suriye'nin İİT üyeliğinin canlandırılması da eklendi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin Suriye'nin bölgesel ve uluslararası platformlarda hak ettiği yeri tekrar alması için çaba gösterdiğini belirterek, "Bu çerçevede, Suriye'nin İİT üyeliğine dönüşünün yolu açıldı" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İİT 20'nci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Üst düzey Bakanlık yetkilisi, Türkiye'nin Suriye'nin bölgesel ve uluslararası platformlarda hak ettiği yeri tekrar alması için çaba gösterdiğini kaydederek, "Bu çerçevede, Suriye'nin İİT üyeliğine dönüşünün yolu açıldı" dedi. Yetkili, İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın gündemine Türkiye'nin girişimleriyle, Suriye'nin İİT üyeliğinin canlandırılması konusunun eklendiğini belirtti.

Toplantıda, Türkiye'nin de katkı sunduğu bir karar tasarısının kabul edildiğini belirten yetkili, "Suriye'nin yaklaşık 13 yıldır askıda olan İİT üyeliği canlandırılmış oldu. Kararın kabulünün ardından Suriye'deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani toplantıya davet edildi ve Suriye'yi temsilen ülke masasındaki yerini aldı" bilgisini verdi.

24 Haziran 2012 tarihinde Cidde'de düzenlenen Bakanlar seviyesindeki İİT Olağanüstü İcra Komitesi'nde, Suriye'deki durumun ele alındığını anımsatan yetkili, "Esad rejiminin kendi halkına yönelik şiddetinin hız kazandığı o dönemde Suriye'nin İİT üyeliğinin askıya alınmasına yönelik bir tavsiye kararı çıkmıştı. Akabinde, 14-15 Ağustos 2012 tarihlerinde Mekke'de düzenlenen 4. Olağanüstü İİT Zirvesi'nde alınan kararla Suriye'nin İİT üyeliği askıya alınmıştı" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suriye'nin İİT Üyeliği Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

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