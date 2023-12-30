Suriye Ordusu İran Destekli Gruplara Hava Saldırısı Düzenledi

Suriye'nin doğusunda Deyrizor ilindeki Suriye ordusu saflarında yer alan İran destekli gruplardan oluşan konvoyla noktalara savaş uçağıyla hava saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, aidiyeti bilinmeyen savaş uçağı, Deyrizor'da Elbukemal ilçesinde İran destekli grupların bulunduğu konvoy ile dört noktaya saldırı gerçekleştirdi.

Düzenlenen hava saldırısı sonucunda ölen ve yaralananların olduğu, bazı askeri araçların da kullanılamaz hale geldiği bilgisi alındı.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.