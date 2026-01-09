Suriye ordusunun YPG'den temizlediği Eşrefiyye böyle görüntülendi - Son Dakika
Suriye ordusunun YPG'den temizlediği Eşrefiyye böyle görüntülendi

09.01.2026 10:23
Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki mahallelerden Eşrefiyye ve Beni Zeyf Mahallesi'ni büyük ölçüde kontrol altına aldı. Bölgenin büyük ölçüde kontrole alınmasının ardından Eşrefiyye Mahallesi görüntülendi.

Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Eşreffiye ve Beni Zeyd Mahallesi'ni büyük ölçüde kontrol altına aldı. Bölgenin kontrol altına alınmasının ardından Eşreffiye Mahallesi görüntülendi.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ELE GEÇİRDİ

Halep kent merkezinde PKK/YPG'ye karşı nokta operasyonlar yapan ve çatışmalara katılan askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, askeri birlikler güney, batı ve kuzey yönlerinden girerek mahalleyi büyük ölçüde ele geçirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı Özel Görev Gücü Birimleri de mahalleye giriş yaparak Eşrefiyye'de arama tarama faaliyetlerine başladı. YPG/SDG'nin işgalindeki Eşreffiye Mahallesi büyük ölçüde kontrol altına alındı.

EŞREFFİYE'DE BAZI KESİMLERDE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde süren çatışmalarda havan ve roket gibi ağır silahlar kullanılırken son iki saat içinde çatışmaların dozu arttı.

YPG/SDG unsurları, Eşrefiyye Mahallesi'nin büyük bölümüne hakim olan ve arama tarama çalışmaları başlatan ordu güçlerini hedef alıyor.

Halep Valisi Azzam el Garib, yaptığı açıklamada, "İç güvenlik güçleri, söz konusu iki mahalleyi tamamen güvence altına almak ve yerinden edilmiş sakinlerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak amacıyla buralara konuşlanmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

EŞREFİYYE'NİN ARDINDAN BENİ ZEYD MAHALLESİ'DE KONTROL ALTINDA

Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Beni Zeyd Mahallesi'ni büyük ölçüde kontrol altına aldı. Mayın ve el yapımı patlayıcı tehlikelerine karşın mahallede kontrollü şekilde ilerleyen ordu birlikleri arama tarama faaliyetlerine başladı.

Terör örgütü ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında sürüyor.

HALEP'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı ise, sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla, Eşrefiyye, Şeyh Maksud, Beni Zeyd, Süryan, Hüllük ve Meydan mahallelerinde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Halep'teki operasyon için sivillerin uzak durması gereken konumları paylaşıldı

Suriye haber ajansı SANA'daki habere göre, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait beş konum harita üzerinden paylaşıldı.

HALEP'TE YPG/SGD'YE OPERASYON

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi de yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

