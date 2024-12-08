Suriye Sığınmacıları Duhok\'ta Kutlama Yaptı

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Irak'ın Duhok kentindeki kampta kalan Suriyeli sığınmacılar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından sevinç gösterisinde bulundu.

Duhok'taki Domiz Kampı'nda zorlu kamp koşulları altında yaşayan Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesi nedeniyle kutlama yaptı.

Kampta yaşayan onlarca erkek, kadın, yaşlı ve genç, şarkılar eşliğinde halaylar çekti.

Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (SKDP) yöneticisi Muhammed Ali İbrahim, burada yaptığı konuşmada, Baas rejiminin Suriye'de büyük suçlar işlediğini belirtti.

İbrahim, Suriye'de yüzbinlerce kişinin öldürüldüğü ve milyonlarcasının sığınmacı durumuna düştüğünü vurgulayarak, "Bugün halkımızın zafer günüdür. Kendimizi gelecek sürece hazırlamalıyız. Demokratik ve çoğulcu bir Suriye'nin inşa edilmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Bugün bizim için bayram"

Suriyeli Hüseyin Şerif de AA muhabirine, Esed rejiminin devrilmesi nedeniyle sevinçli olduklarını aktardı.

Şerif, "13 yıldır Esed rejiminin düşmesini bekliyoruz. Bugün bizim için bayram. Suriye'ye 12 yıldır dönemiyorum. Esed için böyle bir günün hayaliyle yaşıyorduk. Ülkemizde asayiş sağlanırsa dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.