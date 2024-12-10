Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı - Son Dakika
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Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı

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Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşleriyle ilgili son rakamları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suriye sınır kapılarında günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık." dedi.

10.12.2024 12:16  Güncelleme: 12:22
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Suriye'de Baas rejiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler akın akın ülkelerine dönmeye başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin son rakamları paylaştı.

Bakan Yerlikaya: Suriye sınır kapılarının kapasitesini 3 binden 20 bine çıkarttık

"SURİYE SINIR KAPILARININ KAPASİTESİNİ 20 BİNE ÇIKARTTIK"

Geçici koruma altındaki Suriyelilerde bir heyecanın, coşkunun olduğunu belirten Yerlikaya, "Çarşamba günü Suriyeli STK'lar ve Suriyelilere destek olan STK'lar ile görüşeceğiz. 2024 yılında aylık ortalama 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu. Bugün bir hareketlilik başladı. Bu sayı 1,5-2 katına çıktı öğlene kadar. Sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya: Suriye sınır kapılarının kapasitesini 3 binden 20 bine çıkarttık

"TÜRKİYE'DE 2 MİLYON 936 BİN SURİYELİ VAR"

2016'dan bugüne 737 bin geçici koruma altındaki Suriyelinin ülkesine geri döndüğüne işaret eden Yerlikaya, "Geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak, biliyorsunuz adres güncellemelerini yaptık. Şu an ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 936 bin. Hepsinin adres güncellemeleri yapıldı. Bir basın toplantısı yapacağız. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerle ilgili nasıl bir çalışma yürüttüğümüzü kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya: Suriye sınır kapılarının kapasitesini 3 binden 20 bine çıkarttık

"13 YILDAN SONRA SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNME HAYALLERİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Bakan Yerlikaya, Suriye'de yaşananları anbean takip ettiklerini vurgulayarak, "13 yıllık aradan sonra Suriyelilerin ülkelerine geri dönme hayallerinin olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Geçici koruma altında 1 milyon 247 bin 432 Haleplinin bulunduğunu anımsatan Yerlikaya, göç yönetimi ile ilgili bütün bilgileri kamuoyuyla paylaştıklarını ve paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Yerlikaya, sadece İçişleri Bakanlığı olarak değil, diğer bakanlıklarla da koordineli olarak çalıştıklarını, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü kolaylaştırıcı nelerin yapılabileceğinin üzerinde çalıştıklarını ve bunları da zamanı gelince açıklayacaklarını kaydetti.

Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanı, Göçmenler, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • B BAYRAKTAR:
    Açın komple gelmemek üzere geri gitsinler. Ama gün gelecek maalesef daha çok mülteci gelecek. Biraz zaman geçsin suriye önce ikiye sonrada 4 e bölününce ozaman iş işten geçmiş olacak. Zaman herşeyi gösterecek. 88 41 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    suriyeliler çalışkan. onların yerine bulgar ve yunanları gonderelim 32 94 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    ne hikmetse hiç inandırıcı gelmiyor kendi halkına ülkelerine geri dönecek dönecek olanlar burda köprü altında yatan toplayıcı hamal gider 70 22 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    anlamadığım şey İsrail vuruyor Suriyeli evlerine dönüyor nasıl Bir durumsa artık 72 7 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Dewam dewam acin kapilari bye bye 50 9 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    açılmayan kapı kalmasın günlük 100 bin gitsin bir an önce bosaltsinlar bir daha gelmemek üzere iyiki asgari ücret belirlenmeden gittiler enflasyon düşer artık gidiyorlar ya 51 3 Yanıtla
  • Murat Çil:
    gidecek bakıcak olmuyor geri gelecek, gidenlerin geri gelmemek şartıyla izin verilse daha iyi olur diye düşünüyorum 52 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    suriyede yaşam ucuzsa bizim türkler bile gider suriyeye yaşamaya 45 7 Yanıtla
  • Önder null:
    cıktıktan sonra mayin doseyemek.lazim 38 6 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Ferhat eser hayırdır len kaşıntın mı nüksetti 6 6 Yanıtla
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