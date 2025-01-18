Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 21 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor."
Son Dakika › Güncel › Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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