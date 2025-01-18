Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlenen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık paylaşıma "Geçit vermedik, vermeyeceğiz" notunu da düştü.

18.01.2025 10:51
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Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor.

21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 21 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor."

Suriye ve Irak\'ın kuzeyindeki operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal Medya, Suriye, Güncel, Medya, Irak, Gara, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Serkan Acar:
    HAY MAŞAALLAH ALLAH GEBERTİLENLERİN SAYILARINI ARTIRSIN İNŞAALLAH 40 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    niye leslerini göstermiyorsunuz atıyorsunuz tabi inanan mal çok 4 29 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    ???????? bol bol bol bol olsun inşallah ellerinize sağlık 30 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne bitmezmişiniz ya sari torbalar hazır darısı liderlerinin başına 27 2 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Serkan Yalçın İnanmayan MALda çok 26 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    inanan varmi ya ? habire oluyorlar en son geçen sene 83 kişiydi 4 20 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    hani bitmisti teror oy ugruna meckisr soktunuz hainleri sizinde oblardan farkiniz yok 0 16 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Birazdan PKK’nın basın Sözcüsü Ahmet Yılmaz çıkıp yalan açıklaması yapar :))) 13 3 Yanıtla
  • Cemil Şen:
    Dağda 100 terörist kaldı, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diyen bir içişleri bakanı vardı. açılımı başlattıktan sonra her hafta vuruyoruz maşallah 1 10 Yanıtla
  • Erdinç Şimşek:
    ooooo şahane haber 6 1 Yanıtla
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