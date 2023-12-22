Suriye Yönetimi, Sığınan Vatandaşların Mülklerine El Koyarak Geri Dönüşlerini Engelliyor

Suriye yönetimi, saldırılar nedeniyle yerlerinden olan ve başka ülkelere sığınan vatandaşların mülklerine el koyarak geri dönüşlerini engelliyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'nin orta kısmındaki Humus iline yönelik rapor hazırladı.

Kamuoyuna açıklanan raporda, Suriye yönetiminin, Humus ilinde çatışmaların yoğun olduğu Baba Amer Mahallesi ile Kuseyir ilçesindeki on binlerce ev, arazi ve mülke el koymaya çalıştığı savunuldu.

Raporda, Suriye yönetiminin öldürülen en az 500 bin sivil ile kaybolan yaklaşık 112 bin 713 sivilin yanı sıra yerinden ettiği 12 milyon Suriyelinin mal varlıklarına el koymak için çalışma yürüttüğü bilgisi yer aldı.

Rejimin çıkardığı yasa ve kararnamelerle mülklere el koymaya çalıştığı vurgulanan raporda, yerlerinden edilen ve zorla tahliye edilenlerin mülkiyet haklarının yok sayıldığı belirtildi.

Raporda, rejim ve müttefiklerinin Humus ilinde sistematik olarak mülkiyet haklarını ihlal için bombalama ve saldırıları araç olarak kullandığına işaret edildi.

"Mülkiyet haklarının ihlaliyle Suriye halkına yönelik ciddi bir insan hakları ihlali yapıldı." ifadesine yer verilen raporda, bunun derhal durdurulması çağrısında bulunuldu.

Rejim, mallara el koyarak geri dönüşleri engelliyor

Geri dönen Suriyeliler, Türkiye'nin gerçekleştirdiği harekat bölgelerinde sorun yaşamazken rejimin kontrol ettiği alanlardaki evlerine dönemiyor çünkü rejim, sivillerin taşınmazlarına el koyuyor.

Beşşar Esed rejimi, çıkardığı yasa ve kararnamelerle mülklere el koyarak ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin geri dönüşünü engelliyor.

Ürdün, Türkiye ve Lübnan'dan Suriye'ye geri dönüş yapanlar, sınırda 100 dolar verginin yanı sıra yüzlerce dolar rüşvet talebiyle karşılaşıyor.

Sınırdan geçen Suriyeliler ise ya gözaltına alınıyor ve sorgulanıyor ya da sebepsiz yere tutuklanıyor.