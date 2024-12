Suriyeli Aileler, Kaybettiklerini Mezze Havaalanı'nda Arıyor

Güncel

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriyeli aileler, Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'daki Mezze Askeri Havaalanı'ndaki gözaltı merkezinde bulunan kimlik kartları ve pasaportlardan yakınlarının izini sürüyor.

Baas rejiminin 8 Aralık'ta çökmesinin ardından Suriyeli binlerce aile, yıllardır haber alamadıkları yakınlarını arıyor.

Şam'daki Mezze Askeri Havaalanı'nda gizli bir gözaltı merkezinin bulunmasının ardından çok sayıda aile buraya gelmeye başladı.

Rejimin devrilmesiyle salıverilenler arasında yakınlarını bulamayan aileler, merkezde tutulan kişilere ait olduğu düşünülen yüzlerce kimlik kartı ve pasaportu inceleyerek yakınlarının izini sürüyor.

2016'da rejimin güvenlik güçlerince Şam'da alıkonulan kardeşini arayan İbrahim Abdulasker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardeşim Macid'i arıyoruz. Daha önce Sednaya Hapishanesi'ndeki kırmızı bölümünde tutulduğunu öğrenmiştik. 2016'da hapse girdi. Şam'daki tüm güvenlik birimlerinde ve hapishanelerde onu aradım ancak bulamadım." dedi.

Kardeşinin izini bulabilmek ümidiyle Mezze Askeri Havaalanı'ndaki gözaltı merkezine geldiğini anlatan Abdulasker, kardeşinin ölüp ölmediğine ilişkin bir kanıt bulmadığını belirterek "Yaşıyorsa akli dengesi yerinde mi değil mi? Hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Şu an Mezze Askeri Havaalanı'ndayım. Rejim güçleri buradan kaçarken her şeyi toplayıp dışarı atmışlar. Kimlikleri, pasaportları, her şeyi atmışlar. Bu belgeler, kardeşimin izini bulmak için belki de son umudum. Şimdiye kadar bir şey bulamadım. Onu tanıyan çıkarsa lütfen bize ulaşsın." diye konuştu.

"Kendi kimliğimi bulmaya geldim"

Daha önce buradaki gözaltı ve işkence merkezinde bir müddet tutulan Yusuf Haldan da "Devrimci kardeşlerimiz bizi kurtardı. Burada yaklaşık 1,5 ay tutuldum. (Rejim güçleri) tüm kartlarımızı, eşyalarımızı dışarı atıp kaçmışlar. Ben de gelip kimliğimi bulmaya geldim. Eşyalarım da vardı, şu an nerede bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Haldan, merkezdeki tutsaklara çeşitli işkenceler uygulandığını dile getirerek "Burada bir sürü insan haksızlığa uğradı. Tutsaklar masumdu. Kimsenin eli kana bulaşmamıştı." değerlendirmesini yaptı.