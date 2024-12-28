Suriyeliler Cilvegözü\'nden ülkelerine dönüyor

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SURİYELİLERİN Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşü sürüyor.

Suriye'de, muhaliflerin ülkeyi kontrol altına almasının ardından Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine gidişleri her geçen gün artarak devam ediyor. Eşyalarını alıp aileleriyle sabahın erken saatlerinde geldikleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapanlar arasında, babasına çiçek götüren çocuklar, eğitimini yarıda bırakarak giden gençler ve ülkelerine özlem duyan Suriyeliler yer alıyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, jandarma ekipleri kimliği olanların kontrolünü yaparken, kimliğini kaybedenlerin ise parmak izi okutma cihazıyla gerekli kontrolleri tamamlandı. Ayrıca Göç idaresi ekipleri de Suriyelilerin eşyalarının taşınmasına yardımcı oluyor. Bölgede Kızılay ve STK'lar da Suriyelilerin ülkelerine geçişine destek veriyor. Kapıda görev yapan jandarma ekipleri de çocuklara Türk bayrağı ve trafik eğitimi kitabı hediye etti.

'TÜRKİYE'DEN AYRILDIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM'

Suriye'ye, İdlib kentindeki yakınlarının yanına gideceğini söyleyen Mustafa Mali (13), "Çok mutluyum, ülkeme gitmeyi çok istedim. İdlib'de yaşayan yakınlarımız var. Türkiye'den ayrıldığım için üzgünüm. 7 yıllık arkadaşlarım var. Onlardan ayrıldım, üzgünüm" dedi.

Babasının rejimin baskılarından dolayı Almanya'ya gittiğini Suriye'nin özgürleşmesinin ardından dönüş yaptığını anlatan Abdullah El Muta (10) ise ülkesine ve babasına kavuşacağı için mutlu olduğu belirterek, "Babama çiçek götürüyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.

Suriye'ye ailesiyle giden Bilal Şeleş ise 5,5 yıldır Türkiye'de olduğunu ve market işlettiğini söyleyerek, "Ailemle Şam'a gidiyoruz. Ben Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Allah sizleri korusun. Sizler Türkiye'de bize çok iyi davrandınız. İnşallah Suriye daha iyi olacak. Türkiye Suriye kardeştir" dedi.

Zeynep Rukiye (10) ise Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyerek gezmek için tekrar dönmek istediğini söyledi.