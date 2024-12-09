Suriyeliler Türkiye'den Ülkelerine Dönmeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriyeliler Türkiye'den Ülkelerine Dönmeye Başladı

Suriyeliler Türkiye\'den Ülkelerine Dönmeye Başladı

Suriye'deki iç savaş sonrası Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

09.12.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye'ye dönmek için Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısında sabahın erken saatlerinde sıraya giren Suriyeliler, gümrük işlemleri için bekliyor.

Ülkelerine dönmek isteyen çok sayıda Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Jandarma ekipleri, kapıdaki yoğunluğu önlemek adına sınıra yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ayrı bir kontrol noktası oluşturdu. Buradaki kontrollerin ardından sınırdan geçişi uygun görülen Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönlendiriliyor.

Suriyelilerden Adem Muhammed Zin, AA muhabirine, memleketi Şam'a gitmek üzere yola koyulduklarını söyledi.

Ülkesinin yıllar sonra kurtarılmasını sevinçle karşıladıklarını belirten Zin, "Allah'a şükür yolumuz açıldı, Esed gitti, savaş bitti. 10 yıldır İstanbul'daydım. Türklerden Allah razı olsun, bizlere çok yardım etti." dedi.

"Türkiye'ye bize kapılarını açtığı için teşekkür ederim"

Ali Hasiko ise memleketleri Hama'ya dönmek için 12 yıldır beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Hasiko, "Türkiye'ye bize kapılarını açtığı için teşekkür ederim." diye konuştu.

İbrahim El Muta da 6 kişilik ailesiyle Hama'ya gitmek için beklediklerini ifade etti.

Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de olduklarını belirten El Muta, "Elhamdülillah savaş bitti. Türkiye çok güzel ama vatanımız Suriye." dedi.

Çocukları ve torunlarıyla sıra bekleyen Hana Hasiko da Türkiye ve Suriye'nin kardeş olduğunu dile getirerek, "Her şey için teşekkür ederiz, artık evlerimize gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Göçmenler, Türkiye, Güncel, Suriye, Yaşam, Dünya, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeliler Türkiye'den Ülkelerine Dönmeye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 4 askerimiz şehit oldu Isparta'da askeri helikopter düştü! 4 askerimiz şehit oldu
10:39 Esad’ın mezbahası Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
09:44 ’’Esad, Rusya’da görüntülendi’’ diye paylaşılıyordu Gerçek bambaşka çıktı ''Esad, Rusya'da görüntülendi'' diye paylaşılıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
16:31 Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti
16:30 Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı
16:25 Doğu Perinçek’in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı Doğu Perinçek'in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı
16:08 Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii’nde bugün namaz kılınıyor Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor
15:53 Suriye Milli Ordusu Münbiç’te Kontrolü Ele Geçirdi, Halk Teröristlere Karşı Ayaklandı Suriye Milli Ordusu Münbiç'te Kontrolü Ele Geçirdi, Halk Teröristlere Karşı Ayaklandı
15:50 Okan Buruk’tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri
15:44 Şam’daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası’nı yağmaladılar Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar
15:38 Arda Turan, Eyüpspor’a tarihinde bir ilki yaşattı Arda Turan, Eyüpspor'a tarihinde bir ilki yaşattı
15:33 Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ’Esad’ desteği: Başarı hepimize ait Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Esad' desteği: Başarı hepimize ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 11:46:23. #1.11#
SON DAKİKA: Suriyeliler Türkiye'den Ülkelerine Dönmeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.